Der Rote Hügel als Lebensraum

Mit Veranstaltungen auf dem Roten Hügel, mit Beteiligungen am regionalen Fasching und mit zahlreichen weiteren Initiativen prägt der Verein das soziale Miteinander in Weida und Umgebung nachhaltig. Dabei liegt ein besonderer Fokus nicht nur auf sportlichen Entwicklungen, sondern auch auf der persönlichen und beruflichen Förderung der Mitglieder.
Der Verein begleitet seine Spieler über den Fußball hinaus und schafft Perspektiven, die langfristige Stabilität und Integration ermöglichen. Diese Herangehensweise ist fester Bestandteil der Vereinsphilosophie und wird seit Jahren konsequent gelebt. In der Vergangenheit konnten bereits mehrfach erfolgreiche Beispiele geschaffen werden. Der Vereinspräsident Nick Schubert vermittelte unter anderem Jeremy Meinhardt eine Ausbildung zum Automobilkaufmann beim AFA Autohaus Gera-Nord. Auch Hugh Graham wurde beruflich integriert und fand eine Anstellung als Dachdecker bei Flachdachbau Holl. Trainer Hendrik Penzel unterstützte zudem Ilja Sevcuks dabei, eine Tätigkeit an seiner Schule aufzunehmen, sodass dieser nach seinem Lehramtsstudium in Lettland auch in Deutschland wieder in seinem erlernten Beruf arbeiten konnte.
Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die Rückkehr von Robin Paulick nach Weida. Nach seinem Wechsel von BSG Wismut Gera fühlt sich der Spieler auf dem Roten Hügel erneut sehr wohl und ist inzwischen auch beruflich in der Region angekommen. Durch die Unterstützung des Vereins wurde ihm eine Tätigkeit bei der Radwelt.store GmbH & Co. OHG vermittelt, wo er im Bereich Lager und Transport arbeitet. Das Unternehmen gehört zu einem Netzwerk moderner Fahrradfachgeschäfte, die sich auf hochwertige Fahrräder, E-Bikes und Zubehör spezialisiert haben. Das Unternehmen steht für Qualität, Service und eine enge Verbindung zur Region. Neben dem Verkauf spielen auch die Werkstattarbeit und die individuelle Beratung eine zentrale Rolle im täglichen Geschäft. Robin Paulick äußerte sich zu seiner aktuellen Situation mit klaren und wertschätzenden Worten: „Ich habe meine Zeit in Weida schon früher sehr geschätzt und hier mit dem Gewinn der Thüringenmeisterschaft besondere Momente erlebt. Umso mehr freue ich mich, nach meinem Wechsel von Wismut Gera wieder hier zu sein und mich erneut so wohlzufühlen. Dass Nick mir darüber hinaus auch beruflich eine Perspektive eröffnet hat, bedeutet mir sehr viel. Für diese Unterstützung bin ich ausgesprochen dankbar und möchte das Vertrauen mit entsprechenden Leistungen auf dem Platz zurückzahlen.“
Auch Präsident Nick Schubert ordnet die Entwicklung mit deutlichen Worten ein: „Wir müssen uns in Weida der strukturellen Realität bewusst sein. Unsere Stadt ist wirtschaftlich herausgefordert, die demografische Entwicklung ist rückläufig und wir agieren in einem kleinstädtischen Umfeld. Umso entscheidender ist es, die vorhandenen Potenziale gezielt zu nutzen. Dazu gehört insbesondere, talentierten Fußballern nicht nur sportliche, sondern auch nachhaltige berufliche Perspektiven zu eröffnen und sie langfristig an die Region zu binden. Dies ist uns in der Vergangenheit bereits mehrfach gelungen. Umso mehr freuen wir uns, mit Robin einen weiteren Spieler sowohl sportlich als auch beruflich erfolgreich zu integrieren und danken der Radwelt.store GmbH für die vertrauensvolle und wertvolle Unterstützung“.
Der FC Thüringen Weida zeigt damit einmal mehr, dass sportlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung eng miteinander verbunden sein können. Der Verein gestaltet aktiv Perspektiven und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des regionalen Lebens. Gleichzeitig knüpft der FC Thüringen Weida bewusst an die Werte der früheren Betriebssportgemeinschaften an, in denen Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und die enge Verbindung zwischen Arbeit, Sponsoren und Sport eine zentrale Rolle spielten. Gerade in einer wirtschaftlich herausfordernden Region entsteht daraus ein nachhaltiges Modell, das sportlichen Erfolg überhaupt erst ermöglicht. So gelingt es dem Verein, sich kontinuierlich auf hohem Niveau zu behaupten und in der Thüringenliga eine feste Größe zu sein. Vieles deutet darauf hin, dass die Mannschaft vom Roten Hügel bereits zum fünften Mal in Folge eine Platzierung unter den TOP 4 erreichen kann, was die erfolgreiche Entwicklung eindrucksvoll unterstreicht.