Der Rote Hügel als Lebensraum

Geschäftsführer René Hartmann und Filialleiterin Anne Hanz begrüßen gemeinsam mit Weidas Vereinspräsidenten Nick Schubert den neuen Mitarbeiter Robin Paulick im CubeStore Gera – Foto: © René Merkel

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die Rückkehr von Robin Paulick nach Weida. Nach seinem Wechsel von BSG Wismut Gera fühlt sich der Spieler auf dem Roten Hügel erneut sehr wohl und ist inzwischen auch beruflich in der Region angekommen. Durch die Unterstützung des Vereins wurde ihm eine Tätigkeit bei der Radwelt.store GmbH & Co. OHG vermittelt, wo er im Bereich Lager und Transport arbeitet. Das Unternehmen gehört zu einem Netzwerk moderner Fahrradfachgeschäfte, die sich auf hochwertige Fahrräder, E-Bikes und Zubehör spezialisiert haben. Das Unternehmen steht für Qualität, Service und eine enge Verbindung zur Region. Neben dem Verkauf spielen auch die Werkstattarbeit und die individuelle Beratung eine zentrale Rolle im täglichen Geschäft. Robin Paulick äußerte sich zu seiner aktuellen Situation mit klaren und wertschätzenden Worten: „Ich habe meine Zeit in Weida schon früher sehr geschätzt und hier mit dem Gewinn der Thüringenmeisterschaft besondere Momente erlebt. Umso mehr freue ich mich, nach meinem Wechsel von Wismut Gera wieder hier zu sein und mich erneut so wohlzufühlen. Dass Nick mir darüber hinaus auch beruflich eine Perspektive eröffnet hat, bedeutet mir sehr viel. Für diese Unterstützung bin ich ausgesprochen dankbar und möchte das Vertrauen mit entsprechenden Leistungen auf dem Platz zurückzahlen.“



Auch Präsident Nick Schubert ordnet die Entwicklung mit deutlichen Worten ein: „Wir müssen uns in Weida der strukturellen Realität bewusst sein. Unsere Stadt ist wirtschaftlich herausgefordert, die demografische Entwicklung ist rückläufig und wir agieren in einem kleinstädtischen Umfeld. Umso entscheidender ist es, die vorhandenen Potenziale gezielt zu nutzen. Dazu gehört insbesondere, talentierten Fußballern nicht nur sportliche, sondern auch nachhaltige berufliche Perspektiven zu eröffnen und sie langfristig an die Region zu binden. Dies ist uns in der Vergangenheit bereits mehrfach gelungen. Umso mehr freuen wir uns, mit Robin einen weiteren Spieler sowohl sportlich als auch beruflich erfolgreich zu integrieren und danken der Radwelt.store GmbH für die vertrauensvolle und wertvolle Unterstützung“.