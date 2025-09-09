„Der richtige Mann für uns“: SE Freising präsentiert neuen Trainer

Fußball-Bezirksligist SE Freising schlägt zusammen mit Trainer Heiko Baumgärtner ein neues Kapitel auf. Der bringt einiges an Erfahrung mit.

Freising – Gut eineinhalb Wochen nach der Entlassung von Coach Alexander Schmidbauer hat Fußball-Bezirksligist SE Freising bereits den Nachfolger präsentiert: Heiko Baumgärtner (43) stellte sich beim Training am Montagabend der Freisinger Mannschaft vor, die dem neuen Coach nach dem bravourösen 2:1-Erfolg am Freitag gegen den VfR Garching den Einstieg leicht machen möchte.

Sportlicher Leiter und Pressesprecher Sebastian Thalhammer zeigte sich nicht nur erleichtert über den ersten Heimsieg der Saison, sondern vor allem über die Art und Weise, wie das SEF-Team aufgetreten war: „Co-Trainer Christoph Glas hat einen super Job gemacht, vor dem Spiel die richtigen Worte gefunden und an die Eigenverantwortung der Spieler appelliert, die dann auf dem Platz Taten sprechen ließen“, betonte Thalhammer.

Bayernliga-Trainer in Heimstetten

Nach der Trennung von Schmidbauer mussten die Lerchenfelder rasch einen neuen Trainer finden. Und das klappte: „Unser Sportdirektor Andreas Schlechta kennt Heiko bereits länger, wir wussten, dass er aktuell keinen Verein trainiert. Wir waren uns schnell einig, dass er der richtige Mann für uns ist und haben uns dann intensiv um ihn bemüht“, verriet Thalhammer. „Wir freuen uns sehr, dass er Bock auf diese Aufgabe hat und unser Angebot angenommen hat.“

Heiko Baumgärtner spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem bei der U 19 des FC Augsburg, beim TSV Ampfing und FC Ismaning. Der 43-Jährige trainierte dann beispielsweise den SV Heimstetten in der Bayernliga, den TSV Ebersberg in der Bezirksliga und den TSV Ampfing in der Landesliga. Zuletzt stand er in der Spielzeit 2023/24 beim Bezirksliga-Club TSV Dorfen an der Seitenlinie. Eigentlich wollte er noch bis zum kommenden Sommer aus familiären Gründen eine Pause einlegen. Dann kam jedoch das Trainerangebot von SEF-Sportdirektor Schlechta, der ihn seit über 15 Jahren gut kennt.

Das Gesamtpaket passt

„Die vielen jungen und sehr gut ausgebildeten Spieler haben ihn überzeugt. Und unsere gesamte Infrastruktur hat für ihn gepasst“, erklärt Schlechta. Baumgärtner verfüge nicht nur über beste fachliche Qualitäten, sondern könne ein Team emotionalisieren, so Schlechta weiter. Und er habe vor allem Vorbildcharakter, was die Einstellung zum Sport betreffe.

Für den SEF-Sportdirektor ist jetzt alles wieder „auf Null gestellt“. „Die Mannschaft muss raus aus der bisherigen Lethargie, raus aus dem Alltagstrott.“ In der Savoyer Au ist man guter Dinge, dass es Baumgärtner schafft, dass das Team sein Potenzial umsetzen kann und sich bis zur Winterpause stabilisiert. „In fünf bis sechs Wochen wissen wir mehr“, will Schlechta jedoch keine überzogenen Erwartungen schüren.

Garching-Sieg ein wichtiges Signal

Der überzeugende Sieg gegen Landesliga-Absteiger Garching war ein wichtiges Signal. Thalhammer gibt sich aber vorsichtig: „Die Bezirksliga ist heuer sehr ausgeglichen mit vielen guten Mannschaften. Wir freuen uns jetzt einfach auf ein neues Kapitel mit Heiko, wollen zusammen mit ihm Gas geben und mit Leistungen wie gegen Garching für attraktive Spiele sorgen.“