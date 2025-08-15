Der Rheydter SV ist für die Konkurrenz der Meisterfavorit

Am Freitag beginnt die neue Spielzeit der Kreisliga A. Wer sind die Aufstiegskandidaten, welches Team kann überraschen und wer kämpft um den Klassenverbleib? Wir haben die Trainer vor dem Saisonstart nach ihrer Prognose für die kommende Spielzeit gefragt.

Neue Trainer, spannende Aufsteiger und namhafte Transfers: Die A-Liga hat für die neue Saison einige Veränderungen erfahren. Wer sind die Aufstiegsfavoriten, welches Team kann überraschen, wer ruft den Klassenerhalt aus? Da Lürrip II und Viersen II ihre Teams zurückgezogen haben, stehen zwei Absteiger bereits fest – und die Liga umfasst nur noch 14 Teams. In der RP-Umfrage haben 13 von 14 Trainern aller Mannschaften ihre Einschätzungen zur neuen Saison abgegeben.

Die Konkurrenz überzeugt vor allem, dass der RSV im vergangenen Winter einen Großteil der aufgelösten Bezirksliga-Mannschaft des SC Waldniel verpflichtete – und sich die Mehr-Qualität im Kader bereits in der vergangenen Rückrunde bemerkbar machte: Damals war der Rheydter SV hinter den beiden Aufsteigern Lürrip und Türkiyemspor bereits drittbestes Rückrundenteam. „Es ist die Mannschaft mit der größten individuellen Qualität“, sagt Fabian Vitz, Aufstiegstrainer des TuS Liedberg.

Zehn der 13 Trainer nennen den Rheydter SV als großen Favoriten auf den Bezirksliga-Aufstieg. Schelsens Trainer Marc Gülzow spitzt sogar zu: „Alles andere als die Meisterschaft des Rheydter SV würde mich sehr überraschen.“

Außerdem werden noch der SC Rheindahlen, im Vorjahr Tabellendritter, und die Sportfreunde Neersbroich als potenzielle Aufstiegskandidaten genannt. Ein Großteil der Trainer erwartet generell jedoch einen engeren Aufstiegskampf – in den Vorjahren dominierten die SpVg Odenkirchen und der SV Lürrip die Liga und setzten sich tabellarisch frühzeitig von der Konkurrenz ab.

Wer könnte überraschen?

Die Überraschung der Vorsaison war in der Rückrunde der SV Otzenrath, der sich von einem Abstiegskandidaten zu einem der besten Teams der zweiten Saisonhälfte mauserte. 26 Zähler holte der Aufsteiger in dieser Rückrunde.

Die meisten Trainer glauben, dass Otzenrath diesen Aufwärtstrend in der kommenden Saison bestätigen wird. Neersbroichs Trainer Oliver Glogau sieht Otzenrath sogar als potenziellen Aufstiegskandidaten, „wenn sie an die Rückrunde der Vorsaison anknüpfen können.“ Ebenfalls als Überraschungsteam wird Neersbroich eingeschätzt – wobei die Sportfreunde seit Jahren oben in der A-Liga mitspielen.

Über Aufsteiger VfB Korschenbroich haben fünf Trainer ebenfalls eine hohe Meinung. „Ich denke,dass Korschenbroich eine gute Rolle spielen wird. Sie haben vorne eine Top-Truppe und werden den einen oder anderen ärgern können“, sagt Markus Anders von Odenkirchen II. Korschenbroichs Trainer Boubacar Coulibaly ist jedoch zurückhaltend: „Wir haben einen guten Kader, wir müssen aber auf den Boden bleiben. Wir sind Aufsteiger und müssen die Liga kennenlernen. Der zehnte Platz ist unser Ziel.“

Wer spiel gegen den Abstieg?

Liedbergs Aufstiegstrainer Vitz sieht sein Team in einer klaren Außenseiterrolle in der Liga. „Wir sind ein B-Ligist in der A-Liga. Ein Klassenerhalt wäre nach dem Aufstieg die nächste Sensation.“ Schelsens neuer Trainer Marc Gülzow orientiert sich ebenfalls erst einmal nach unten: „Wir haben noch einiges an Arbeit vor der Brust, aber ich denke, dass wir am Ende der Saison mindestens über dem Strich stehen.“

Robert Schulz, Teammanager beim ASV Süchteln, stellt den großen Umbruch und den kleinen Kader der Mannschaft als Hürde im Saisonverlauf heraus: „Unsere neue Mannschaft muss sich finden. Für uns geht es darum, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.“ Bezirksliga-Absteiger Red Stars ist nach großen Kaderveränderungen auch zurückhaltend: „Für uns zählt der Klassenerhalt und in der Mitte der Tabelle zu landen“, sagt Trainer Ilja Lichtenwald.

Wie wird das Niveau der Liga bewertet?

Bei dieser Frage gehen die Meinungen üblicherweise auseinander. Oliver Glogau aus Neersbroich sagt: „In Summe ist das Niveau über die letzten Jahre gesehen gesunken. Bei den Aufsteigern gibt es kaum noch Überraschungen – meistens zeigt sich sehr früh, wer es wird. Spannung herrscht fast nur noch im Abstiegsbereich.“ Michael von Amelen vom SC Rheindahlen sieht es ähnlich: „Das Niveau in der Kreisliga A wird in meinen Augen von Jahr zu Jahr schlechter.“

Andere Trainer sehen die Liga hingegen mehr zusammengerückt. „Es wird eine enge Saison für alle Mannschaften werden. Die Tagesform wird oft entscheiden“, sagt Erhan Kuralay, Trainer des Polizei SV. „Jeder ist in der Liga in der Lage, jeden zu schlagen“, sagt zudem Carlos Miguel, Trainer von BW Wickrathhahn.

Die ausführlichen Prognosen der Trainer finden sie in der Rubrik Regionalsport Mönchengladbach auf rp-online.de