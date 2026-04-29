Der Restprogramm der Euskirchener A-Ligisten

In sechs Wochen ist die Saison vorbei und schon bald werden die ersten Entscheidungen fallen. Mit nur noch 14 Mannschaften ging es in die Spielzeit hinein und somit endet bald eine mit nur 26 Spieltagen recht kurzweilige Spielzeit.
Wie immer gilt: Wer bleibt in der Liga und wer verlässt sie entweder nach oben bzw. nach unten? Wir haben Euch das Restprogramm zusammengestellt.
So sieht die Tabelle momentan aus.
Mit Stand 21.04.2026 gehen wir davon aus, dass wir im Kreis zwei Aufsteiger stellen werden. Im Tabellenkeller deutet es momentan daraufhin, dass drei Mannschaften den Weg in die B-Klasse antreten müssen. Da es aber immer noch fünf Mannschaften treffen kann, sind die Mannschaften von Platz sechs an in dieser Aufzählung berücksichtigt. Für Sötenich (39 Punkte), Weilerswist (37 Punkte) und Flamersheim/Kirchheim (35 Punkte) dürfte es sowohl nach oben, als auch nach unten gehen, daher fehlen diese drei Teams in der Aufzählung.
Das Restprogramm der beiden Aufstiegsaspiranten:
SG Dahlem-Schmidtheim
Tabellenplatz: 1
Spiele: 21
Punkte: 53
Tore: 84:24
Differenz: +60
Restprogramm: SSV Weilerswist (a), SSV Golbach (h), Sportfreunde DHO (h), TuS Mechernich (a) und SG Flamersheim/Kirchheim (a).
TuS Chlodwig Zülpich II
Tabellenplatz: 2
Spiele: 21
Punkte: 52
Tore: 72:30
Differenz: +42
Restprogramm: SV Frauenberg (h), Sportfreunde DHO (h), TSV Schönau (a), SV Schöneseiffen (a) und TuS Vernich (h).
Das Restprogramm der Abstiegskandidaten:
SV Frauenberg
Tabellenplatz: 6
Spiele: 19
Punkte: 29
Tore: 51:43
Differenz: +8
Restprogramm: TuS Chlodwig Zülpich II (a), SV Schöneseiffen (h), TSV Schönau (h), Schwarz-Weiß Nierfeld (a), TuS Mechernich (h), TuS Vernich (a) und SSV Weilerswist (h).
TSV Schönau
Tabellenplatz: 7
Spiele: 21
Punkte: 28
Tore: 50:65
Differenz: -15
Restprogramm: SSV Eintracht Lommersum (h), SV Frauenberg (a), TuS Chlodwig Zülpich II (h), Schwarz-Weiß Nierfeld (a) und SV Schöneseiffen (h).
SV Schwarz-Weiß Nierfeld
Tabellenplatz: 8
Spiele: 20
Punkte: 26
Tore: 70:52
Differenz: +18
Restprogramm: SG Flamersheim/Kirchheim (h), SSV Eintracht Lommersum (a), SV Schöneseiffen (a), SV Frauenberg (h), TSV Schönau (h) und Sportfreunde DHO (a).
TuS Mechernich
Tabellenplatz: 9
Spiele: 20
Punkte: 26
Tore: 43:58
Differenz: -15
Restprogramm: SV Schöneseiffen (a), TuS Vernich (h), SSV Weilerswist (a), SV Frauenberg (a), SG Dahlem-Schmidtheim (h) und SV Sötenich (h).
SSV Golbach
Tabellenplatz: 10
Spiele: 21
Punkte: 24
Tore: 63:64
Differenz: -1
Restprogramm: Sportfreunde DHO (a), SG Dahlem-Schmidtheim (a), SV Sötenich (h), SG Flamersheim/Kirchheim (h) und SSV Eintracht Lommersum (a).
SV Schöneseiffen
Tabellenplatz: 11
Spiele: 19
Punkte: 18
Tore: 33:51
Differenz: -18
Restprogramm: TuS Mechernich (h), SV Frauenberg (a), SG Flamersheim/Kirchheim (a), Schwarz-Weiß Nierfeld (h), SSV Eintracht Lommersum (h), TuS Chlodwig Zülpich II (h) und TSV Schönau (a).
Sportfreunde DHO
Tabellenplatz: 12
Spiele: 21
Punkte: 16
Tore: 39:87
Differenz: -48
Restprogramm: SSV Golbach (h), TuS Chlodiwg Zülpich II (a), SG Dahlem-Schmidtheim (a), SV Sötenich (a) und Schwarz-Weuß Nierfeld (h).
TuS Vernich
Tabellenplatz: 13
Spiele: 21
Punkte: 14
Tore: 46:85
Differenz: -39
Restprogramm: SV Sötenich (h), TuS Mechernich (a), SG Flamersheim/Kirchheim (h), SV Frauenberg (h) und TuS Chlodwig Zülpich II (a).
SSV Eintracht Lommersum
Tabellenplatz: 14
Spiele: 21
Punkte: 12
Tore: 35:77
Differenz: -42
Restprogramm: TSV Schönau (a), Schwarz-Weiß Nierfeld (h), SV Schöneseiffen (a), SSV Weilerswist (a) und SSV Golbach (h).