Der Respekt ist groß beim VfR Groß-Gerau und VfB Ginsheim

Der VfR Groß-Gerau will - wie hier im Halbfinale gegen RW Walldorf - auch im Endspiel um den Groß-Gerauer Kreispokal jubeln. – Foto: Marc Schueler (Archiv)

Nauheim. Beinahe wäre das diesjährige Pokalfinale zu einer kleinen Farce geworden. Am Freitagabend, 18.30 Uhr, erwartet der VfB Ginsheim in Nauheim den VfR Groß-Gerau. Das Echo überträgt die Partie live. Doch nur 40 Stunden später sollte der VfB gegen Viktoria Griesheim in der Gruppenliga ran. „Die Liga hat Priorität, wir wären nicht mit der ersten Elf gekommen“, sagt Jonas Schuster, Trainer des VfB. „Es ist für mich unverständlich, wieso das Pokalfinale nicht im Rahmenspielplan steht.“ Und so war er und sein Team auf die Zustimmung Griesheims angewiesen, die letztlich noch einer Verlegung zustimmten.

VfR Groß-Gerau setzt auf Kontinuität



„Ich finde es gut, dass Ginsheims Spiel verlegt wurde. Alles andere wäre Wettbewerbsverzerrung“, sagt auch Groß-Geraus Sportlicher Leiter Driton Kameraj. Er freut sich auf ein „geiles Spiel“. Und auch wenn der Verein für Rasenspiele auf dem Papier als klassenhöheres Team der Favorit ist, haben Endspiele im Pokal ihren eigenen Charakter. „Wir dürfen nicht denken, da kommt ja nur ein Gruppenligist. Wir brauchen eine top Leistung“, warnt er. „Ginsheim hat mit Can Özer einen Schlüsselspieler, sie machen das mit Jonas Schuster als Trainer sehr gut. Aber wir brauchen uns auch nicht zu verstecken.“

Denn auch die Mentalität im Team von Trainer Gaetano Bauso sei sehr gut, lobt Kameraj. „Auch nach Rückschlägen ist die Mannschaft immer wieder dran geblieben.“ Einzig die Chancenverwertung ist ein Manko im Spiel des VfR. „Wir könnten 20 Tore mehr geschossen haben.“ Und doch sieht Kameraj den Verein auf dem richtigen Weg. Erfolgstrainer Bauso bleibt auch in der kommenden Runde und geht in seiner 13. Saison. Im Finale kann Bauso bis auf die Langzeitverletzten auf bewährtes Personal setzen.

