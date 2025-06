Der Regionalfussball in Zürich-Nord liegt in Trümmern

Ein Grund zur Freude? Sicher. Nur: Der Zürich City SC ist ja eigentlich ein erst kürzlich entstandenes und beliebiges Konglomerat, welches auch auf dem Hönggerberg, im Juchhof am anderen Ende der Stadt oder in Regensdorf (dort, wo der Verein gemeldet ist) spielen könnte. Seine Heimat sind aber nun halt einfach verschiedene Sportplätze in Oerlikon, Seebach und Schwamendingen.

Mit dem Zürich City SC (er steht in der Gruppe 1 vorzeitig als Aufsteiger fest) spielt ab der kommenden Saison wieder ein Verein aus Zürich-Nord in der 2. Liga interregional.

Und damit sind wir beim Thema: Dem Fussball in Zürich-Nord geht es schlecht. Vielleicht so schlecht wie noch nie. Oder konkret formuliert - um die traditionellen Quartiervereine muss man sich echte Sorgen machen.

Der nächste Tiefpunkt

Um die in den Kreisen 11 und 12 beheimateten Kernvereine ist es hingegen nicht gut bestellt - und der nächste Tiefpunkt dürfte zum Ende dieser Saison erreicht sein.

Das Fanionteam des FC Oerlikon/Polizei steigt dann erstmals überhaupt seit der Fusion im Jahr 2003 in die 3. Liga ab.

Die erste Mannschaft des FC Zürich-Affoltern dürfte derweil sogar in die 4. Liga abstürzen. Selbst bei zwei Siegen aus den letzten beiden Partien muss ganz vieles für den derzeitigen Tabellenzweitletzten der Gruppe 3 laufen, um der drohenden Relegation noch zu entgehen.

Dort, in der 4. Liga, steckt der SV Seebach bereits seit dem Abstieg 2021 fest. Diese Saison wird er zumindest im Spitzenquartett der Gruppe 4 beenden. Der wahrscheinliche Aufsteiger dort heisst FC Albania - und trägt seine Heimspiele auf dem Sportplatz Katzenbach aus - in Zürich-Seebach!

Bleibt noch der FC Schwamendingen, der sich derzeit auf Stufe 3. Liga befindet. Zwar gelang ihm 2022 nach einigen dürren Jahren kurzzeitig die Rückkehr in die 2. Liga. Es folgte allerdings der direkte Wiederabstieg. Die noch laufende Meisterschaft werden die Schwamendinger sicher im vorderen Drittel der Gruppe 3 abschliessen. Ein ernsthafter Aufstiegskandidat waren sie allerdings in keiner Phase.

Auffällig ist ohnehin: Bei all den erwähnten klassischen Quartierklubs liegen die Höhenflüge geraume Zeit zurück. Ältere Semester erinnern sich: In den Neunzigerjahren gab es jeweils in der Sommervorbereitung den sogenannten "Vorstadt-Cup". Ein Prestigeturnier, zumeist mit Oerlikon, Polizei, Zürich-Affoltern, Schwamendingen, Seebach und Unterstrass. Das Gros der Vereine befand sich zu dieser Zeit in der 2. Liga. Namensträger war die Wochenzeitung "Vorstadt". Sie gibt es bereits seit 2008 nicht mehr.

Und mit ihrem Ende haben, so scheint es, auch alle diese Klubs zunehmend an Terrain verloren. Weshalb? Die Gründe sind unterschiedlich. Also wenden wir uns alphabetisch den einzelnen Sorgenkindern zu:

FC Oerlikon/Polizei

Sich durch eine Fusion (mehr zur Vereinsgeschichte hier) noch stärker positionieren - diesen Gedanken hatten schon einige Vereine. In der Realität ist es aber so, dass diese Klubs oft wieder zusammenschrumpfen. Im Fall von Oerlikon und Polizei - beide auf dem Neudorf beheimatet - waren die Grundvoraussetzungen: Da der gut im Quartier verankerte, aber nur in der 3. Liga spielende FC Oerlikon, dort der FC Polizei, der es mit einer talentierten Generation an Eigengewächsen bis in die 2. Liga interregional geschafft hatte.

Doch in der Folge kam die Führung des FCOP vom Weg ab. Gerade der durch eine Fussball-Söldner-Truppe erzielte zweite Aufenthalt auf Stufe Interregio tat Oerlikon/Polizei nicht gut. Man geriet in finanzielle Not - und häufte Schulden in sechsstelliger Höhe an. Der Verein brauchte Jahre, um sich allmählich von der Misswirtschaft zu erholen. Dennoch hielt sich der FCOP hartnäckig in der 2. Liga - bis jetzt. Ein Trainerwechsel in der Winterpause, gefolgt von einem Spielerexodus war zu viel.

Letztmals in der 2. Liga: 2024/25 (Abstieg Ende Saison). Weitere letzte Erfolge: 2000 (Aufstieg als FC Polizei) - 2005 und 2010 - 2014 (2. Liga interregional). 2008 (FVRZ-Cupsieger).

FC Schwamendingen

Über doch einige Jahre war der FC Schwamendingen die Nummer 1 in Zürich-Nord - mit sogar zwei Aufenthalten in der 1. Liga. Baumeister des ersten Aufstiegs war übrigens Jürgen Seeberger, der beim FCS seine Trainerkarriere lancierte. Und auch im Nachwuchsbereich zählte der Klub meist zu den besseren Adressen im Zürcher Breitenfussball.

Talentierte Junioren sind noch immer an der Stadtgrenze anzutreffen. Seit der Eröffnung des seelenlosen, neuen Heerenschürlis (Markenzeichen: froschgrün) im 2010 trainiert und spielt nämlich die FCZ Academy im Norden Zürichs - und ist seither der eigentliche Platzhirsch. Auch dieser Umstand könnte Einfluss auf die sportlich eher negative Entwicklung des FC Schwamendingen gehabt haben. Und wer sich ans "alte" Heerenschürli erinnern mag - diese Sportanlage hatte tatsächlich so etwas wie Charme.

Letztmals in der 2. Liga: 2022/23. Weitere letzte Erfolge: 1997/98 und 1999 - 2002 (1. Liga). 2002 - 2004 (2. Liga interregional).

SV Seebach

Der letzte Aufenthalt in der 2. Liga ist eine gefühlte Ewigkeit her. Mit Domenico "Mimmo" Sinardo als Spieler-Trainer gelang der Sprung im Jahr 1990. Der SV Seebach verbrachte in der Folge die 1990er-Jahre stabil in der 2. Liga. Trainer waren u.a. die Deutschen Martin Wiesner und Ralf Todzi sowie der Ur-Seebacher Mario Nicolò. In dieser Zeitspanne zügelte der Verein auch vom Katzenbach auf die neugebaute Sportanlage Eichrain (1995).

Sportlich waren nach dem Abstieg vordere Tabellenplätze in der 3. Liga das höchste der Gefühle. Doch auch die liegen schon weit zurück. Seit 2016 spielen die Seebacher mit Ausnahme zweier Saisons stets nur in der 4. Liga.

Letztmals in der 2. Liga: 1998/99. Weitere letzte Erfolge: Der SV Seebach hat besondere Verdienste im Frauenfussball - und gehört da zu den Pioniervereinen. Zahlreiche Meister- und Cuptitel bis 2005. Dann Gründung des FFC Zürich-Seebach und später Wechsel zum FCZ.

FC Zürich-Affoltern

Der FC Zürich-Affoltern trägt selbst 2025 auf dem heimischen Fronwald noch ein "Grümpi" aus. Auch wenn es natürlich längst nicht mehr so gross ist wie in den Blütejahren. Der FCA ist damit aber gerade in der Stadt eine Ausnahme. Ihn hat dieser Dorfverein-Charakter stets ausgezeichnet. Dazu passt, dass der Verein sogar mit "Mir sind vom FCA" eine eigene Hymne hat - gesungen vom Musiker "Nöggi". Die Quartierlegende ist leider Ende 2024 verstorben. Und auch den im Song beschriebenen und vom langjährigen FCA-Präsidenten Heinz Kolb geführten "Frieden" gibt es seit Kurzem nicht mehr.

Dabei ist das Quartier am Stadtrand durch zahlreiche Neubauten in den letzten Jahren stark gewachsen. Auswirkungen hatte dies natürlich auf die Juniorenabteilung. Und dennoch: Die Affoltemer tun sich schwer. In der aktuellen Saison geriet das Drittliga-Team schon früh in Rücklage. Die Relegation in die 4. Liga wäre denkwürdig. Trotz harter Recherchearbeit konnten wir nicht herausfinden, wann dies zuletzt der Fall war. Eines ist aber ohnehin klar: Es müsste (wenn überhaupt) unendlich lange her sein.

Doch kommen wir zum Positiven: Die zweite Mannschaft dürfte den Wiederaufstieg in die 4. Liga schaffen. Es ist zumindest ein Signal, nachdem dieses Team noch im September 2023 nach einer Schiedsrichter-Attacke verbunden mit einem Spielabbruch in die nationalen Schlagzeilen geraten war.

Letztmals in der 2. Liga: 2020/21. Weitere letzte Erfolge: 2009/10 (2. Liga interregional).

***

Anmerkung: Der Autor ist beim FC Oerlikon (heute Oerlikon/Polizei) gross geworden, spielte auch für den SV Seebach und ist heute im FC Unterstrass engagiert.