Der Rechtsfuß mit viel Ruhe und Routine

Thomas Schweisel kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen: Als langjähriger Spieler der SG Ellscheid absolvierte er fünf Spielzeiten in der Rheinlandliga und ebenso viele Saisons in der Bezirksliga (in Ellscheid und Cochem). Als er im Vorjahr zur damals neugegründeten Spielgemeinschaft Wallenborn/Stadtfeld/Neunkirchen-Steinborn wechselte, war das Wallenborner Team gerade aus der Bezirksliga abgestiegen. Fast anderthalb Jahre später stehen die Vulkaneifeler mit fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten SG Grenzland-Winterspelt an der Tabellenspitze der Kreisliga A 8.

Was in dieser Saison bei der SG Wallenborn besser läuft: „Die Vorsaison war schwierig, nachdem sich die Spieler aus den beiden bisherigen Mannschaften erst einmal finden mussten. Wir haben ein Jahr gebraucht, bis die vielen Rädchen ineinandergreifen. Jetzt sind wir eingespielter. Die Abläufe und Automatismen passen. Dass wir noch ungeschlagen sind, haben wir unserer Qualität und Mentalität zu verdanken“, berichtet Schweisel.

Der heute 32-Jährige hat bereits in der B-Jugend überkreislich gekickt. Die Trainer Jörg Stölben (im Mai 2020 verstorben, d. Red.) und Uwe Schüller haben ihn bei der damaligen JSG Steiningen entscheidend mitgeprägt. „Jörg war auch beim DFB-Stützpunkt mein Trainer. Auch unter Eddi Gräfen habe ich viel gelernt.“