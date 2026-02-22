Der Re-Start des Bahlinger SC und SC Freiburg II fällt ins Wasser

Die Fußball-Regionalliga legt einen Stotterstart ins Frühjahr hin. Witterungsbedingt fallen die Hälfte der Partien am 21. Spieltag aus. Betroffen: der SC Freiburg II und der Bahlinger SC.

Das nasskalte Wetter im Südwesten hat in der Regionalliga am vergangenen Wochenende zu einer Reihe von Spielabsagen geführt. So fielen die Auswärtspartien des Bahlinger SC (beim FC Bayern Alzenau) und des SC Freiburg II (bei der SG Sonnenhof Großaspach) aufgrund Unbespielbarkeit der Plätze aus. Für die Partie der Freiburger U23 gibt es bereits einen Nachholtermin: Am kommenden Mittwoch, 19 Uhr, soll in Aspach gespielt werden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.