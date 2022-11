Die Personaldecke beim Rather SV wird dünner. – Foto: Ulrich Reiners

Der Rather SV will seine Heimbilanz aufpolieren Mit Personalsorgen geht der Rather SV in das Heimspiel gegen den SC Kapellen-Erft.

Der Rather SV meldet sich nach seinem spielfreien Wochenende in der Landesliga zurück: Das Team von Trainer Deniz Aktag empfängt am Sonntag (15 Uhr) den SC Kapellen-Erft im heimischen Waldstadion. Die Weiß-Schwarzen wollen dabei ihre jüngste Negativserie beenden, wartet das Team doch seit vier Spielen auf den nächsten Sieg. Zuerst zwei Unentschieden (Viersen, Amern) und danach zwei Niederlagen (Büderich, Süchteln) kosteten den Anschluss an die Tabellenspitze und warfen das Team auf den sechsten Platz zurück. Gegen Kapellen, das auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht, soll nun ein Dreier her.

Die Rather gehen jedoch ersatzgeschwächt ins Heimspiel. „Wir wissen selbst noch nicht, wie der Kader am Sonntag aussehen wird“, stöhnt Aktag. Tijan Saidy Sally, Tobias Schmidt-Kessen, Matthias Fenster, Christian Bus und Lejs Zenuni sind angeschlagen. Zudem fehlt Anes Danijali am Sonntag gesperrt nach der Gelb-Roten Karte kurz vor Schluss gegen Süchteln. Die Rather gehen also zum Jahresende personell auf dem Zahnfleisch. „Wir freuen uns alle auf die Winterpause“, merkt Aktag entsprechend an. Dennoch gibt sich der Trainer kämpferisch: „Aus den vier Spielen bis dahin wollen wir noch das Maximum rausholen. Wir wollen und werden gegen Kapellen zuhause auf Sieg spielen und unseren Zuschauern ein temporeiches Spiel liefern.“ Die Heimbilanz der Rather ist tatsächlich ausbaufähig. Der letzte Sieg daheim liegt zwei Monate zurück. Am 11. September gab es ein 7:0 gegen das weiterhin abgeschlagene Tabellenschlusslicht 1. FC Mönchengladbach.