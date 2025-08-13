Der Rasen sagt ab - wir spielen woanders

Manchmal spielt der Fußball nicht nur auf dem Platz verrückt, sondern auch drumherum. Das heutige Pokalspiel sollte eigentlich in Geeste stattfinden - sollte. Bei einer Platzbegehung am Wochenende zeigte sich der Rasen allerdings in einer Form, die man freundlich als „Sommerpause“ bezeichnen könnte.

Jan Backers und Hendrik Schnieders, die Taktikchefs der SG Osterbrock/Geeste, waren zu Gast bei SG Berßen gegen SV Eintracht Emmeln, offiziell zum Hospitieren, inoffiziell vielleicht auch, um den famosen Rasenzustand zu bewundern.

Der Grund: Die Pumpen wurden trotz Sommerhitze abgestellt. Das ist unglücklich, vor allem weil seit Jahren bekannt ist, dass die Plätze in Geeste durstig sind. Ergebnis: gelöste Grasnarbe, schlechte Ballkontrolle, hohe Verletzungsgefahr und damit keine Option für ein Pokalspiel.

Also wurde kurzerhand umgeplant: Nach Rücksprache mit Lorup geht’s heute nach Osterbrock. Anpfiff bleibt wie gehabt, die Vorfreude sowieso. Denn egal wo, ein Pokalfight bleibt ein Pokalfight.

