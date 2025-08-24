Der Rahmen passt für 04/19, das Ergebnis nicht

Rund um die Spiele der Bezirksliga zwischen der U23 von Ratingen 04/19 gegen den SV Hösel und des Oberliga-Teams gegen den SC St. Tönis durften die Gastgeber zufrieden sein mit ihrem Doppel-Heimspieltag. Die Sportanlage am Götschenbeck war bei beiden Partien bestens gefüllt, das Rahmenprogramm von Mirco Köstring und seiner Firma „Hai Life“ passte. Sportlich gab es nach der 1:3-Niederlage der U23 ein 2:2 (1:2) der „Ersten“.

Im Interview mit Köstring sagte Patrick Anders als Sportdezernent und Erster Beigeordneter der Stadt Ratingen, dass der Austausch des Naturrasens im Stadion „gut voran“ gehe: „Das Wetter hat uns auch geholfen. Zwei Tage hat es gedauert, dann war der neue Rasen verlegt. Jetzt stehen noch Restarbeiten an, dann geben wir ihm Zeit zum Anwachsen, dann kann Damian Apfeld mit seiner Mannschaft drauf.“ Der 04/19-Chefcoach hatte vorab schon berichtet, dass es für Spieler auf Naturrasen natürlich angenehmer sei als auf Kunstrasen wie am Götschenbeck, aber auch betont: „Für uns ist das hier kein Nachteil. Wir haben sieben, acht Wochen hier trainiert, das ist unser Wohnzimmer.“

Nötig war der Rasentausch im Stadion schon lange, möglich wurde er in diesem Jahr, da das sonst im Sommer stattfindende Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen diesmal ausfällt. Nach dem Viertelfinale in der vergangenen Niederrheinpokal-Saison hatte Dietmar Hirsch als Trainer des MSV Duisburg medial wirksam gesagt, er würde nicht einmal seinen Hund auf den Rasen im Stadion lassen – darauf ging Köstring nun mit dem bekennenden MSV-Fan Anders ein: Ob der Dezernent den Duisburger Coach schon mit seinem Hund eingeladen habe, um den neuen Rasen zu begutachten? „Er ist auf jeden Fall bester Laune gerade als Tabellenführer der Dritten Liga. Da wäre das ein guter Zeitpunkt, ihn anzusprechen“, entgegnete Anders, bekundete aber auch: „Ich setze eher wieder auf ein Pflichtspiel im Niederrheinpokal.“ Über 04/19 ergänzte er: „Es kann eine sehr gute Saison werden, und wer weiß, was möglich ist. Das wäre doch was, wenn wir am Ende etwas zu feiern hätten.“

Dass es bis dahin noch ein langer Weg ist, zeigte das anschließende Spiel. Dabei kamen die Ratinger gut rein und versuchten, die von Apfeld geforderte Kontrolle auszustrahlen. Eine erste Offensivaktion gab es nach nicht einmal zwei Minuten, 04/19-Stürmer Sven Kreyer fehlte letztlich ein Zehennagel, um den Ball aus kurzer Distanz entscheidend aufs Tor zu bringen. Auf der Gegenseite musste Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs eine scharfe Hereingabe klären (6.), dann bot sich den Gastgebern die größte Chance zur Führung: Spielmacher Emre Demircan war im Strafraum eher am Ball als Julian Andres Suaterna, ging zu Boden und bekam den Elfmeter – schoss ihn aber an den Außenpfosten (11.).

Dann waren die Gäste am Zug, Luca Esposito prüfte aus rund 20 Metern 04/19-Torwart Marvin Gomoluch, der den Ball wegfaustete (16.). Keine Chance hatte sein Gegenüber Tim Schrick im Anschluss an eine Ecke von Rinor Rexha, die so verlängert wurde, dass Clinton Asare per Flugkopfball die Führung erzielen konnte (28.). Sie währte nur nicht lange: Asare traf Suaterna im eigenen Strafraum, den fälligen Elfmeter schoss Mario Knops ein (32.). Und drei Minuten später hatte der Töniser seinen Doppelpack geschnürt, als er eine Hereingabe von links aus neun Metern volley an Gomoluchs Kopf vorbei ins Tor knallte.

Schlussoffensive wird nicht belohnt

Bei aller Kontrolle, die 04/19 versuchte, fehlte es an der ebenfalls von Apfeld geforderten Dominanz – die Abschlüsse gerieten immer zögerlicher, wenngleich sie immer noch die Qualität hatten, zu weiteren Treffern zu führen: Demircan schoss zweimal aus der Distanz, zweimal wurde der Ball abgefälscht, dann ging es mit einem Ratinger Rückstand in die Kabinen. Der hätte wenig später noch anwachsen können, doch Maksym Lufarenkos Schlenzer segelte abgefälscht am Tor vorbei (55.).

Mit der Führung im Rücken überließ St. Tönis den Gastgebern den Ball – und die konnten damit etwas anfangen: Einen guten Aufbau über Yannick Geisler veredelte Ali Hassan Hammoud, der beim Zuspiel nicht im Abseits stand, mit einem Flachschuss ins rechte Eck zum Ausgleich (60.). Auf der anderen Seite benötigte es zwei Top-Paraden von Gomoluch, bevor die Ratinger in der Schlussviertelstunde komplett die Initiative übernahmen. Zählbares sprang aber nicht heraus: Jannis Nikolaou nahm im Strafraum Hammoud den Ball vom Fuß (78.), und Henrichs‘ Versuch frei am zweiten Pfosten geriet statt eines Abschlusses eher zu einer Rückgabe (90.+2). So blieb es beim 2:2.

Apfeld fand: „Mit der ersten Viertelstunde war ich echt zufrieden. Nach dem verschossenen Elfmeter brauchten wir etwas, um uns zu erholen. Dann machen wir das 1:0, kriegen es aber dann nicht hin, weitere Phasen von 15 Minuten zu kontrollieren. Durch eine Unkonzentriertheit kriegen wir den Elfmeter, und auch das 1:2 können wir besser verteidigen, weil wir in Überzahl sind.“ Dann ergänzte der Trainer: „Wir hätten das Spiel am Ende punchen können, aber das 2:2 ist ein Punkt-Gewinn. Am Schluss war St. Tönis raus aus dem Spiel, aber wir machen es nicht zu. Das ist das einzige Manko. Die Jungs sind enttäuscht, das ist so im Sport, aber sie brauchen es überhaupt nicht sein. Wir haben einen Start mit vier Punkten und sind ungeschlagen. Damit kann ich gut leben.“