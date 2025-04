Der rätselhafte Frühjahrseinbruch des SV Schalding

Sechs Partien haben die Schaldinger seit dem vielversprechenden Auftaktsieg in Kirchanschöring absolviert, rausgekommen sind mickrige zwei Zähler von möglichen 18. Demzufolge hat sich der SVS mittlerweile auch aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und ist bis auf Platz acht in der Tabelle durchgereicht worden.



Es ist jetzt auch nicht so, dass übermäßiges Verletzungspech den Schaldingern einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, und womit ein Leistungsabfall erklärbar wäre. Die Enttäuschung ist deshalb groß am Reuthinger Weg, das spürt man auch im Gespräch mit Cheftrainer Sechs Partien haben die Schaldinger seit dem vielversprechenden Auftaktsieg in Kirchanschöring absolviert, rausgekommen sind mickrige zwei Zähler von möglichen 18. Demzufolge hat sich der SVS mittlerweile auch aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und ist bis auf Platz acht in der Tabelle durchgereicht worden.Es ist jetzt auch nicht so, dass übermäßiges Verletzungspech den Schaldingern einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, und womit ein Leistungsabfall erklärbar wäre. Die Enttäuschung ist deshalb groß am Reuthinger Weg, das spürt man auch im Gespräch mit Cheftrainer Stefan Köck , der selbst rätselt: "Es gibt sicher nicht den einen Grund für die Misere. Da haben sicher mehrere Faktoren mit reingespielt. Irgendwann ist es in die falsche Richtung gelaufen. Zunächst haben die Leistungen noch gepasst, aber die Ergebnisse halt nicht. Und als dann die Leistungen auch nicht mehr gepasst haben, sind wir in einen Negativlauf hineingekommen."

Rätselraten auch bei Dominik Weiß, der sich nach der Saison Richtung SpVgg Landshut verabschiedet. Gelingt der Befreiungsschlag gegen Pipinsried? – Foto: Mike Sigl



Ein Negativlauf, aus dem die Schaldinger fast schon verzweifelt auszubrechen versuchen. Bislang ohne das gewünschte Ergebnis. Vom im Winter formulierten Ziel Meisterschaft hat man sich schon verabschiedet. "Es ist sicher nicht der Moment, um auf die Tabelle zu schauen", meint Köck, der nach den ganzen Rückschlägen zuletzt auf den Befreiungsschlag gegen den FC Pipinsried hofft: "Ganz banal gesagt geht es darum, wieder mal ein Fußballspiel zu gewinnen." Da gäbe es aktuell aber sicher einfachere Aufgaben. Der FCPi kommt mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge an den Reuthinger Weg. Auf Platz drei lauernd - mit einer Partie in der Hinterhand - und nur einem Zähler Rückstand, sind die Männer aus dem Landkreis Dachau ein heißer Titelfavorit. Im Kader tummeln sich einige Ex-Profis wie Nico Karger oder Alexander Lungwitz. "Ligaweit ist das der stärkste Kader. Die individuelle Klasse ist herausragend", meint Stefan Köck. Personalien SV Schalding-Heining: Martin Kauschinger will zwar am heutigen Montag wieder ins Training einsteigen, ist aber für Pipinsried noch keine Option. David Vogl fehlt weiterhin krankheitsbedingt. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

Zu Gast in der niederbayerischen Heimat: Der Dingolfinger Sepp Steinberger coacht den FC Pipinsried. – Foto: Bruno Haelke