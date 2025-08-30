Der Racing kämpft um dem Verbleib im Europacup

Am heutigen frühen Morgen, genauer um 10 Uhr, geht der Europacuptraum für die Luxemburger Meisterinnen weiter. Nachdem man aus der Champions-League Qualifikation mit 0-3 gegen Budapest ausschied, kann man sich noch für den neuen "Europa-Cup" qualifizieren. Der Gegner im Loro Boriçi Stadion im albanischen Shkodra, ist der gastgebene Verein Vllaznia. Diese hatten Ihr Halbfinale gegen Dinamo-BSUPC aus Weissrussland mit 1-2 verloren, den Ehrentreffer erzielte dabei Bajraktari in der 88 Minute. Mit einem Sieg würde der RFCUL als Gruppendritter in die Qualifikationsrunde 1 des UEFA Women's Europa Cup einsteigen.

Noch ein paar Infos zu dem neu geschaffenen Wettbewerb:



Die erste Qualifikationsrunde (in der auch der RFCUL und alle anderen Gruppendritten aus der 2.Runde der Championsleague Qualifikation einsteigen) findet am 10 und 11.9, sowie am 17 und 18.9 statt. Die Auslosung findet am 31.8 in Nyon statt.

Die zweite Qualifikationsrunde wird im Oktober (hier steigen dann auch die jeweils Zweitplatzierten ein) gespielt, gefolgt von einem Achtelfinale (November), Viertelfinale (Februar 26) und einem Halbfinale (März/April 26). Die Finalspiele finden dann am 25/26.4 und 2/3.5 2026 statt. Es handelt sich also um einen "klassischen" Europacup, ohne Gruppenphase, dafür aber mit altbewährter Spannung von Hin und Rückspiel. Auch das hat gewiss seinen besonderen Reiz.