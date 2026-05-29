Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der Quotient zählt: Troisdorf und Bergheim vor Aufstieg am Sonntag
Kreisliga A Sieg: Die Sportfreunde Troisdorf und der SV Bergheim stehen unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bezirksliga.
von Niklas Bien · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Beim SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf könnte es im kommenden Jahr Bezirksliga-Fußball geben – Foto: stefan.hahne@web.de
In diesem Jahr steigen wegen verschiedener Umstände – FuPa Mittelrhein berichtete ausführlich – gleich sechs Vize-Meister aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. Für die A-Liga im Kreis Sieg bedeutet das: Die Chance für zwei Aufsteiger ist angesichts der Dominanz der Sportfreunde Troisdorf und des SV Bergheim extrem hoch. Es fehlt nicht mehr viel, dann steigen am Sonntag gleich beide Spitzenteams vorzeitig auf.
Dafür braucht es den Blick auf den Quotienten. Beide stehen aktuell bei 63 Punkten aus 28 Spielen. Der siebtbeste Zweitplatzierte, der SV Gremberg Humboldt aus der Kreisliga A Köln, kommt derzeit auf 57 Zähler bei zwei verbleibenden Spielen. Heißt: Ein Punkt reicht Bergheim und Troisdorf, um den Kölner Vertreter endgültig zu distanzieren und den Aufstieg einzutüten.
Der Blick auf das Aufstiegsgeschehen richtet sich beim SV Bergheim auf den FC Kosova Sankt Augustin – und damit auf einen der schwerstmöglichen Gegner. Der FC Kosova spielt als Drittplatzierter zwar keine Rolle im Aufstiegsrennen, aber trotzdem eine sehr ordentliche Saison. Gerade in den vergangenen Wochen hat das Team von Trainer Behar Prenku noch einmal richtig angezogen. Seit Anfang Mai gab es ausschließlich Siege – passiert das am Wochenende erneut, müsste sich der SVB mit dem Aufstieg möglicherweise noch gedulden.
Auf dem Papier haben es die Sportfreunde Troisdorf etwas einfacher. Ebenfalls auf der eigenen Anlage geht es gegen Rot-Weiß Hütte, den aktuellen Tabellenzehnten. Im Hinspiel rang Hütte dem Favorit beim 2:2 immerhin einen Punkt ab. Aber – mit Blick auf den möglichen Vize-Meister aus Köln: Schon ein Zähler würde Troisdorf zum sicheren Aufstieg reichen.
Die möglichen Entscheidungen im Tabellenkeller
Auch ganz unten kann einiges passieren. Der TuS Oberpleis II (24 Punkte), der SV Allner-Bödingen (25 Punkte), der SV Umutspor Troisdorf (27 Punkte / beide noch ein Spiel weniger) und der 1. FC Niederkassel II stehen zurzeit in der Abstiegszone. Abhängig von den Ergebnissen des TuS Birk (29 Punkte) und des TuS Winterscheid (29 Punkte) könnte der Abstieg von Oberpleis, Allner-Bödingen und Niederkassel theoretisch schon am Sonntag besiegelt sein. Die Oberpleis-Reserve braucht in jedem Fall zwingend einen Sieg.