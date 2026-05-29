Der Quotient zählt: Troisdorf und Bergheim vor Aufstieg am Sonntag

Beim SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf könnte es im kommenden Jahr Bezirksliga-Fußball geben – Foto: stefan.hahne@web.de

In diesem Jahr steigen wegen verschiedener Umstände – FuPa Mittelrhein berichtete ausführlich – gleich sechs Vize-Meister aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. Für die A-Liga im Kreis Sieg bedeutet das: Die Chance für zwei Aufsteiger ist angesichts der Dominanz der Sportfreunde Troisdorf und des SV Bergheim extrem hoch. Es fehlt nicht mehr viel, dann steigen am Sonntag gleich beide Spitzenteams vorzeitig auf.

Dafür braucht es den Blick auf den Quotienten. Beide stehen aktuell bei 63 Punkten aus 28 Spielen. Der siebtbeste Zweitplatzierte, der SV Gremberg Humboldt aus der Kreisliga A Köln, kommt derzeit auf 57 Zähler bei zwei verbleibenden Spielen. Heißt: Ein Punkt reicht Bergheim und Troisdorf, um den Kölner Vertreter endgültig zu distanzieren und den Aufstieg einzutüten.