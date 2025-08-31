„Der Punkt war letztendlich sehr glücklich“- das Fazit zum Ligaauftakt

Endlich ist die Landesliga zurück: Die niederbayerischen Teams starteten dabei mit gemischten Ergebnissen. Frauenbiburg und Kirchberg teilen sich im Derby die Punkte, während Ruderting und Alburg punktlos bleiben. Nachfolgend ein Überblick über den ersten Spieltag aus Sicht der niederbayerischen Teams.
Zum Saisonauftakt musste Aufsteiger Ruderting eine 0:2-Niederlage gegen Wolfratshausen hinnehmen. Trotz der Niederlage können die Rudertinger laut Teammanagerin Lisa Stiller aber zufrieden sein: „Natürlich hätten wir uns einen besseren Start gewünscht, aber unter den gegebenen Umständen können wir sehr zufrieden sein. Unsere Mannschaft hat Charakter gezeigt und den Ausfall von vier Stammkräften gut kompensiert. Darauf lässt sich in den kommenden Spielen aufbauen! Hervorzuheben ist noch, dass unsere Torfrau heute einfach überragend war.“
Im packenden Niederbayernderby zwischen Kirchberg und Frauenbiburg gab es keinen Sieger. Die Gäste gingen zwar zweimal in Führung, zunächst durch Klankermayer (0:1) und später durch Schneider (1:2), allerdings konnte Kirchberg ausgleichen, wobei Doppeltorschützin Riepl beide Treffer erzielte. Das 2:2 fiel schließlich in der 90. Minute per direktem Freistoß und sorgte für eine dramatische Schlussphase.
Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Es war ein intensives und faires Derby, in dem Frauenbiburg spielerisch überlegen war und einige schöne Aktionen zeigte. Wir konnten aber mit Kampfgeist, Wille und geschlossener Teamleistung gut dagegenhalten. Der Punkt ist am Ende zwar sehr glücklich, aber wir hatten auch Pech: Das zweite Tor von Frauenbiburg entstand aus einer Ecke, die eigentlich keine war. Allerdings war auch der Freistoß, der in der letzten Minute für uns gepfiffen wurde und zum 2:2 führte, sehr fragwürdig.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „In einem schweren Spiel hatten wir gegen einen starken Gegner zwar mehr Spielanteile, allerdings fehlte uns die nötige Ruhe am Ball und die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Nach der Führung haben wir es versäumt, durch Ballbesitz mehr Kontrolle zu gewinnen. Trotzdem haben wir lange alles wegverteidigt, leider kam dann der Luckypunch durch einen Freistoß. Sehr bitter, aber kein Weltuntergang.“
Alburg erwischte den besseren Start und ging in der 12. Minute durch Lehner mit 1:0 in Führung. Bereits zwei Minuten später konnte Wacker jedoch zum 1:1 ausgleichen. Kurz vor der Pause erzielten die Gäste dann sogar die 2:1-Führung (42.), doch im direkten Gegenzug stellte Alburgs Lena Hasenclever den 2:2-Halbzeitstand her (43.).
In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeberinnen weiter die Kontrolle über das Spiel, agierten jedoch vor dem Tor zu inkonsequent, sodass Wacker in der 78. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand erzielte.
FC Alburg-Trainerin Nina Mittrop zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht, aber zugleich optimistisch: „Natürlich sind wir sehr enttäuscht, weil wir 2:3 verloren haben – besiegelt durch einen Sonntagsschuss in der zweiten Halbzeit von Wacker München. Ansonsten hatten wir das Spiel wirklich im Griff und viele gute Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. So ist die Niederlage zwar bitter, aber wir nehmen viele positive Erkenntnisse mit. Wenn wir vor dem Tor noch konsequenter werden, werden die kommenden Spiele anders laufen.“