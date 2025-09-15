"Der Punkt ist für beide Teams irgendwie zu akzeptieren"

FT Braunschweig und der FC Germania Bleckenstedt trennten sich bereits am Freitagabend in einer intensiven Partie 2:2. Die Zuschauer sahen ein Spiel, das von Tempo, Kampfgeist und wechselnden Spielanteilen geprägt war – am Ende stand ein Ergebnis, mit dem beide Seiten leben konnten.

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag: Bereits nach 30 Sekunden brachte Timon Hallmann die Freien Turner mit 1:0 in Führung. „Diesmal kommen wir tatsächlich top ins Spiel, also besser als mit dem Tor geht es ja gar nicht“, beschrieb FT-Trainer Julian Runzer den perfekten Start seiner Mannschaft. Doch die Freude währte nur kurz: Schon in der 7. Minute glich Andrea Rizzo nach starker Vorarbeit von Jan-Philip Meinhardt für Bleckenstedt aus.

Runzer war trotz des frühen Gegentreffers mit der Leistung seiner Elf zunächst zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, die wirklich gut war, in der wir auch viele andere Torchancen hatten.“ So mussten die Gäste gleich zwei Mal auf der Linie retten. Auch Germania-Coach Gökhan Arikoglu sah eine offene Partie: „Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.“

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Bild. Zunächst gingen die Freien Turner durch Luca Faustmann (61.) erneut in Führung. Doch auch diesmal hielt die Freude nicht lange: Nur neun Minuten später war es erneut Rizzo, der mit seinem zweiten Treffer am Tage und seinem siebten Saisontor für den 2:2-Ausgleich sorgte.

In der Schlussphase hatten beide Teams die Chance auf den Sieg. Besonders die Gäste ließen hochkarätige Gelegenheiten ungenutzt: „In den Schlussminuten hatten wir die riesige Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden: erst scheiterte Rico-Rene Frank am stark reagierenden Torwart, dann lief Fabio Hajdaraj in der 87. Minute allein aufs Tor zu – doch aus sieben Metern ging der Ball über die Latte. Schwer zu erklären, wie der nicht drin war…“, schilderte Arikoglu.

Am Ende stand ein 2:2, das von beiden Trainern als leistungsgerecht bewertet wurde. „Der Punkt ist für beide Teams irgendwie einfach zu akzeptieren“, resümierte Runzer. Auch Arikoglu fand: „Am Ende also ein zufriedenstellendes und gerechtes Unentschieden.“

Tabellarisch heißt es für die Braunschweiger nach dem vierten sieglosen Spiel Platz acht, während Bleckenstedt auf Rang drei abrutschte.