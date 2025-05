Der Punkt hilft Lich-Steinstraß mehr als Verlautenheide Spielbericht

Der Tabellenführer nimmt beim 0:0 in der Fußball-Landesliga nur einen Zähler aus Jülich mit.

Wie wärs wohl gelaufen, wenn Philipp „Pille“ Hermanns in der 60. Minute ins Tor statt an die Querlatte getroffen hätte? Möglicherweise wäre das der Siegtreffer der „kleinen“ Germania Lich-Steinstraß über die „große“ Eintracht aus Verlautenheide gewesen. Die Landesligapartie zwischen den heimischen Steinstraßern und dem Gast aus Verlautenheide verlief jedenfalls deutlich spannender, als es das 0:0 am Ende vermuten lassen könnte.

Eintracht ohne Effizienz

Verlautenheide verteidigte am Freitagabend seine Spitzenposition, obwohl die Sportfreunde Düren durch den 3:1-Erfolg über Germania Teveren auf zwei Punkte heranrückten. Drei verbleibende Spieltage vor Saisonende darf das Team vom Autobahnkreuz weiter vom Aufstieg in die Mittelrheinliga träumen. Und Steinstraß? Mit sieben Punkten aus den letzten drei Begegnungen ist der Kader von Trainer Michael Hermanns auf einem guten Weg, die Klasse zu halten.

So fiel dann auch Hermanns‘ Statement nach der Partie sehr positiv aus. „Wir haben jetzt drei Spiele nicht mehr verloren. Besonders freut mich, dass wir uns diesen Punkt heute nicht ermauert haben“, dankte der Coach seinem Team. „Schade nur, dass wir aus den vielen Möglichkeiten heute keinen Treffer gemacht haben“, schmeckte der Trainer nur einen kleinen Wermutstropfen.

Damit sprach er die Geschehnisse in der zweiten Halbzeit an, als der Hermanns-Schuss ans Gebälk krachte und auch Moritz Kappelt zwei gute Chancen (55., 59.) nicht zum Tor verwertete. Wie schon vor dem Seitenwechsel hatten die Hausherren den favorisierten Gast mehrfach in Verlegenheit gebracht. Dennoch wirkte der Tabellenführer technisch reifer und hatte bis zum Seitenwechsel gute Möglichkeiten, mit einer Führung in die Kabine zu gehen.

Die klarste Chance bot sich dabei dem Spielmacher der Eintracht, Andre Hemforth. Er traf die Querlatte des Licher Tores (25.) mit einem Schuss aus dem Nichts. Die schnellen Eintrachtler hatten aber auch sichtbare Probleme mit dem Naturrasen am Süsskindweg. „Auf solchen Plätzen können wir nicht immer unsere Stärken zur Geltung bringen“, haderte Eintracht-Coach Dennis Buchholz. „Wir haben heute gute Chancen liegen gelassen“, war ihm im Endeffekt der eine Punkt „insgesamt zu wenig“.

Auch wenn sein Team – besonders in der Schlussviertelstunde – mächtig auf den entscheidenden Treffer drängte. Aber in dieser Phase überzeugte Steinstraß wie schon in den vergangenen beiden Partien mit großem Kämpferherz. Und warf sich in alles, was vom 54-Tore-Sturm der Eintracht mit Onur Baslanti, Marvin Dumslaff, Lucas Marso und Andre Hemforth aufs Tor kommen sollte.

