Mutiger Auftritt von Beginn an

Die SG Union versteckte sich in Berlin keineswegs. „Wir waren von Beginn an griffig, haben genau die Duelle geführt, die wir führen mussten“, lobte Hetzel seine Elf. Tatsächlich gehörten die ersten Chancen den Gästen: Schon nach 15 Minuten hätte Union führen können. Doch das Tor fehlte. Stattdessen nutzte Sparta seine erste Gelegenheit eiskalt – Daniel Hänsch traf in der 13. Minute zum 1:0.

Früher Rückstand, keine Resignation

Anstatt sich vom Rückstand entmutigen zu lassen, blieb Klosterfelde konzentriert und aggressiv. „Schon nach 15 Minuten hätten wir eigentlich 2:0 vorne liegen können – das Tor hat gefehlt. Stattdessen geht Sparta mit dem ersten Abschluss in Führung“, fasste Hetzel zusammen. Defensiv stand Klosterfelde stabil, ließ dem besten Angriff der Liga kaum Räume und verhinderte, dass Lichtenberg sein Offensivspiel entfalten konnte.

Belohnung in der Schlussphase

Mit zunehmender Spielzeit wurde deutlich, dass die SG Union das Ergebnis noch drehen konnte. Die Mannschaft blieb geduldig, verteidigte aufmerksam und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. In der 83. Minute war es dann soweit: Gentuar Durmishi erzielte den Ausgleich. „Hinten raus belohnen wir uns mit dem Ausgleich. Ein Sieg wäre genauso verdient gewesen, aber aktuell fehlt uns in dieser Liga noch das Spielglück in den entscheidenden Momenten“, so Hetzel.

Defensive als Stabilitätsfaktor

„Positiv ist: wieder nur ein Gegentor, wir zählen mittlerweile zu den besten Defensiven der Liga. Dazu sind wir seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen“, erklärte Hetzel. Die Abwehr zeigte eine konzentrierte Leistung.

Ein Punkt mit doppelter Bedeutung

Das Remis beim Tabellenführer ist sportlich wie psychologisch von großer Bedeutung. „Der Punkt heute beim Tabellenführer ist absolut verdient“, stellte Hetzel klar. Gerade für einen Aufsteiger ist es ein wichtiges Signal, dass auch gegen die Top-Teams der Liga Zählbares möglich ist. Dennoch machte der Trainer auch deutlich: „Der Punkt tut uns gut, aber wir wissen auch: Die letzten Partien waren die Kür, jetzt kommt die Pflicht.“

Die Tabelle im Blick

Mit sechs Punkten aus sechs Spielen steht Union auf Rang 13. Das Torverhältnis von 10:8 zeigt, wie stabil die Mannschaft inzwischen agiert. An der Spitze bleibt Sparta Lichtenberg mit 13 Zählern vorne.

Fokus auf das nächste Heimspiel

Am kommenden Samstag wartet auf die SG Union eine enorm wichtige Partie. Dann empfängt die Hetzel-Elf den Mitaufsteiger SV Siedenbollentin. „Gegen Siedenbollentin zuhause müssen wir dreifach punkten“, fordert Hetzel. Nach den starken Auftritten gegen Spitzenteams will Union nun auch gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller seine Stärke beweisen.

Union auf einem guten Weg

Der Punkt in Lichtenberg zeigt, dass die SG Union mehr ist als nur ein kämpfender Außenseiter. Die Mannschaft hat sich in der Oberliga etabliert, spielt diszipliniert, leidenschaftlich und mutig. Der nächste Schritt soll nun gegen Siedenbollentin folgen – mit dem Heimsieg, um die positive Entwicklung weiter zu untermauern.