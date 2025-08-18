„Der Punkt fühlt sich wie eine Niederlage an“

„Wir hatten mit Sicherheit drei hundertprozentige Chancen, die wir nicht gemacht haben. Außerdem haben wir ein Tor erzielt, das abgepfiffen wurde – warum, konnte ich nicht genau erkennen. Für uns fühlt sich der Punkt tatsächlich wie eine Niederlage an, weil wir die klar dominierende Mannschaft waren und den Sieg verdient gehabt hätten“, erklärte Gos.

Wendessen kontrollierte Ball und Gegner, während Salzdahlum vor allem durch intensive Zweikämpfe und Defensivarbeit auffiel. „Salzdahlum hat mit allen Mitteln versucht, uns zu ärgern – viele Foulspiele, teilweise echt an der Grenze. Der Schiedsrichter hat es nicht geschafft, da konsequent durchzugreifen, wodurch das Spiel hektisch und zerfahren wurde. Das hat Salzdahlum in die Karten gespielt“, so der Wendesser Coach.

Torchancen des MTV blieben Mangelware. „Ich glaube, die hatten vielleicht ein oder zwei Torschüsse, die aber nicht gefährlich waren. Von daher sehen wir das eher als zwei verlorene Punkte als einen gewonnenen“, bilanzierte Gos.

Dennoch blieb auch Positives hängen: „Wir haben erneut zu Null gespielt, eigentlich nichts zugelassen. Solche Spiele gibt es eben, wenn die Murmel nicht rein will, musst du wenigstens hinten sicher stehen. Das haben wir geschafft.“

Mit Blick nach vorn bleibt Gos optimistisch: „Wir werden das Spiel aufarbeiten und dann versuchen, gegen Vahdet Salzgitter auswärts den nächsten Dreier zu holen.“

SV Wendessen – MTV Salzdahlum 0:0

SV Wendessen: Ric Hölemann, Mohamed Drine, Jan-Hendrik Kruppa, Nico Kowalski, Jamil Zoura, Tahir Kaptantogrul (46. Pirasanth Ukumaran), Pascal Gos, Rene Marktl, Leon Grabowski, Maik Nikischin (69. Noel Speldrich), Waldemar Winter - Trainer: Pascal Gos

MTV Salzdahlum: Julian Lips, Louis Berger (69. Judi Hamko), Julian Scheer, Sipan Hamko (61. Phil Cavelmann), Thore Oehlmann, Linus Hennecke, Phil Syfus, Kerim-Cedric Charfi (69. Tobias Prill), Niklas Wittchen, Kai Schermer, Paul Jonathan Taege - Trainer: Julian Scheer - Trainer: Jens Hueske

Schiedsrichter: Lars Rapmundt

Tore: keine Tore