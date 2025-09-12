Der PSV Neumünster hat den 2. Platz fest im Blick

Am 8. Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der PSV Neumünster am Samstag um 14.00 Uhr Eutin 08. Die Gastgeber hoffen nach zuletzt zwei Remis gegen die Rosenstädter die nächsten Heimpunkte einfahren zu können. Das Team vom Trainerduo Dennis Buthmann und Nils Voss belegt aktuell den 4. Platz und hat nur einen Zähler Rückstand auf den SV Eichede, der derzeit den 2. Platz belegt. Nach zwei Auswärtsremis beim Titelverteidiger FC Kilia Kiel (3:3) und beim SV Eichede (2:2) soll nun die gute Serie von drei Heimsiegen fortgesetzt werden.

Die Mannschaft von Trainer Dennis Jaacks belegt aktuell den 8. Platz und konnte alle bisherigen zehn Punkte aus den sechs Heimspielen auf eigenem Platz einfahren. Am letzten Spieltag konnten die Ostholsteiner sogar dem amtierenden Oberliga-Meister FC Kilia Kiel mit einem 2:1-Heimerfolg ein Bein stellen und treten sicherlich voller Euphorie ihr erst zweites Auswärtsspiel nach der 2:3-Niederlage beim VfR Neumünster an.

Das sagt Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV Neumünster zur bevorstehenden Aufgabe gegen Eutin 08: „Mit Eutin 08 kommt eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen zu uns. In den letzten Wochen haben sie gute Ergebnisse erzielt und auch viele Punkte geholt. Zuletzt dann ja auch Kilia Kiel geschlagen, was sicherlich viel Selbstvertrauen geben wird.

Auch in der Art und Weise, wo ich dann schon sage: Respekt. Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die sich nicht nur darauf beschränkt, tief zu verteidigen im Block und nach vorne irgendwie nur schaut, was denn da so passiert. Die machen sich schon Gedanken. Da steckt schon ein Plan dahinter, sie haben schon Ideen mit dem Ball und gegen den Ball. Das wird auf jeden Fall eine harte Aufgabe. Aber wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Wir haben zuletzt zumindest lange nicht verloren, aber auch zweimal nicht gewinnen können. Das wollen wir zu Hause natürlich ändern, sodass wir am Wochenende wieder die drei Punkte bei uns behalten.“

Personalsituation beim PSV

Beim PSV ist Yous Bouzoumita nach seiner Verletzungspause in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen und konnte bis auf die Zweikämpfe soweit alles mitmachen. Buthmann rechnet frühestens in zwei oder drei Wochen, ihn wieder einsetzen zu können.