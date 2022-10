Der Primus muss sich mit einem 2:1 begnügen Bezirksliga-Tabellenführer FSC Rheda holt gegen den VfR Wellensiek den zehnten Sieg im zehnten Spiel und hat nun in der Tabelle sechs Punkte Vorsprung. Ganz leicht war es diesmal nicht.

Das war Schwerstarbeit: Bezirksliga-Primus FSC Rheda gewann zwar auch sein zehntes Match in Serie, musste sich aber diesmal „nur“ mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg gegen einen zeitweise forsch aufspielenden VfR Wellensiek zufrieden geben. Das war der mit Abstand knappste aller bisherigen Siege. Dank der Nachbarschaftshilfe des SC Wiedenbrück, der Rhedas Verfolger TuS Brake mit 3:1 bezwang, gehen die Fürstenstädter mit einem komfortablen 6-Punkte-Vorsprung in das letzte Drittel der Hinrunde und dürfen zudem einen historischen Startrekord feiern.

„Ein schönes Polster, doch wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig oder sogar überheblich werden“, warnt Trainer Vittorio Lombardi. Er musste erleben, wie seine Mannschaft bei einem Heimspiel erstmals in Rückstand geriet: Zunächst parierte Torwart Tim Peters einen Freistoß der Wellensieker, beförderte die schon sicher geglaubte Kugel dann mit der Hand ins eigene Gehäuse. „Das kann jedem Tormann mal passieren“, nahm der verletzte Stammkeeper Pascal Müller – ihm droht wegen eines Innenbandschadens eine mehrwöchige Pause – seinen Stellvertreter in Schutz.

Das 1:1 wollte dann einfach nicht fallen, dafür konnte der FSC den ersten Durchgang in Überzahl beenden: Gelb-Rote Karte für den Wellensieker Christopher Dath nach Foul an Nemanja Milic.

Das 1:1 fiel gleich nach Wiederanpfiff. Jakob Kappel-Sudbrock setzte sich im VfR-Strafraum durch und brachte mit einem platzierten Schuss sein Team wieder in die Spur. Genauso sehenswert der Treffer von Tholumua Mtehmbu, der aus 14 Metern den Ball in die Maschen donnerte.

Mühelos brachte Rheda seinen Vorsprung über die Zeit, von den personell geschwächten Wellensieker kam nichts mehr. „Ich habe keine echte Chance des VfR gesehen. Unser Sieg war eigentlich nie gefährdet“, resümierte Stürmer Luis Sievers.

FSC Rheda: Peters – Wennier, Justus Kappel-Sudbrock, von Mutius, Milic (46. Roth) – Siya (56. Siebert), Aghnima – Mthembu (90. Braun) – Jakob Kappel-Sudbrock, Sievers (73. Lepper) – Orhan.

Tore: 0:1 Peters (24. Eigentor),. 1:1 Jakob Kappel-Sudbrock (78. Wieckowicz) (46.), 2:1 Tholumusa Methembu (60).

Gelb-Rote Karte: Dath (44.).