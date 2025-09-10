 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielbericht
– Foto: Peter Schildmann

Der Primus kommt

So., 14.09.2025, 10:30 Uhr
TuS Union 1928 Vilsendorf
TuS Eintracht Bielefeld
Kreisliga A: TuS Union Vilsendorf (9er) – TuS Eintracht Bielefeld (Sonntag, 10:30 Uhr)

TuS Union Vilsendorf (9er) hat am kommenden Sonntag keinen Geringeren als TuS Eintracht Bielefeld zum Gegner.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von TuS Union Vilsendorf (9er) derzeit nicht.

TuS Eintracht Bielefeld nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle ein.

Insbesondere den Angriff von TuS Eintracht Bielefeld gilt es für TuS Union Vilsendorf (9er) in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt TuS Eintracht Bielefeld den Ball mehr als sechsmal pro Partie im Netz zappeln.

Autor/-in: FUSSBALL.DE (Dieser Text wurde auf Basis der dem DFB vorliegenden offiziellen Spieldaten am 10.09.2025 um 06:53 Uhr automatisch generiert)

Aufrufe: 010.9.2025, 11:43 Uhr
Peter SchildmannAutor