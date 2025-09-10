Der Primus kommt

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von TuS Union Vilsendorf (9er) derzeit nicht.

TuS Union Vilsendorf (9er) hat am kommenden Sonntag keinen Geringeren als TuS Eintracht Bielefeld zum Gegner.

TuS Eintracht Bielefeld nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle ein.

Insbesondere den Angriff von TuS Eintracht Bielefeld gilt es für TuS Union Vilsendorf (9er) in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt TuS Eintracht Bielefeld den Ball mehr als sechsmal pro Partie im Netz zappeln.