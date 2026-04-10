Der Primus in Sand – Kellerdruck in Mengeringhausen

Die Gruppenliga Kassel 1 geht mit einem Spieltag in das Wochenende, der an beiden Enden der Tabelle reichlich Zündstoff bietet. 1. FC Schwalmstadt muss beim SSV Sand bestehen, FSG Gudensberg darf beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz kaum patzen, und dahinter kämpfen SC Edermünde, TSV Korbach und SG Neukirchen/Röllshausen um Anschluss an die Spitze. Im Tabellenkeller geht es für FC Homberg, SG Brunslar/Wolfershausen, VfB Schrecksbach und TuSpo Mengeringhausen längst um mehr als nur einen gewöhnlichen Spieltag.

Das einzige Spiel am Samstag steigt auf der Sander Höhe. Der SSV Sand hat nach dem wilden 3:6 gegen Edermünde etwas gutzumachen, trifft nun aber auf den Primus, der bei 54 Punkten steht und aus 21 Spielen erst eine Niederlage kassiert hat. Schwalmstadt reist mit dem besten Defensivwert der Liga und einer starken Auswärtsbilanz an; Sand hofft derweil auf Wiedergutmachung für die jüngste Heimpleite und für das Hinspiel, als ein 0:0 bis in die Schlussminuten hielt, ehe Schwalmstadt doch noch spät gewann.

Unruhe am Engelhain

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SG Schauenburg Schauenburg TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 15:00 PUSH

Die SG Schauenburg hat sich zuletzt etwas stabilisiert und geht mit 33 Punkten als Achter in das Heimspiel gegen den TSV Mengsberg, der mit 21 Zählern weiter im unteren Mittelfeld festhängt. Mengsberg verlor zuletzt erst spät das Derby gegen Schwalmstadt und anschließend mit 1:4 gegen Sand, zeigte dabei aber phasenweise, dass der Abstand nach unten noch kein Grund zur Resignation ist. Schauenburg dagegen ließ beim 3:3 in Mengeringhausen Punkte liegen und wird das als Warnung mitnehmen. Für die Gastgeber geht es darum, die gute Rückrunde wieder mit einem Sieg zu unterfüttern. Mengsberg braucht im Kampf um Luft auf die gefährliche Zone dagegen dringend Ertrag.

Pflichtaufgabe für Gudensberg

Auf dem Papier ist die Lage klar: FSG Gudensberg reist als Tabellenzweiter mit 43 Punkten zu FeLoNi, das auf Rang 15 bei 15 Punkten steht. Doch gerade Felsberg/Lohre/Niedervorschütz hat zuletzt mit dem 4:1 in Altenlotheim gezeigt, dass der Vorletzte noch lebt. Gudensberg erledigte zwar seine Pflicht gegen Mengeringhausen am Ende deutlich, brauchte dafür aber lange Geduld. Für FeLoNi ist die Partie eine Gelegenheit, den Überraschungscoup aus Altenlotheim zu veredeln. Gudensberg wiederum darf sich im Aufstiegsrennen kaum einen Ausrutscher leisten, weil Schwalmstadt vorne weiter enteilt und dahinter mehrere Mannschaften lauern. Gerade solche Spiele gegen Kellerteams haben für Verfolger oft besonderen Druck. Direktes Ringen um Luft

Wenn SG Brunslar/Wolfershausen den FC Homberg empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den Blick fast ausschließlich nach unten richten müssen. Brunslar/Wolfershausen steht bei 21 Punkten, Homberg bei 18 – ein klassisches Spiel also, in dem sich einer etwas absetzen und der andere wieder stärker in den Sog geraten kann. Beide kamen zuletzt nicht über Teilerfolge hinaus: Brunslar holte ein 3:3 in Melsungen, Homberg verlor zuvor zwar lange Zeit an Boden, hatte mit dem 4:2 gegen Neukirchen und dem 3:0 in Altenlotheim aber ebenfalls schon gezeigt, dass noch Leben in der Mannschaft steckt.

Platz zwei im Blick

Der TSV Korbach steht mit 39 Punkten auf Rang vier und empfängt Wolfhagen II, das bei 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld angesiedelt ist. Korbach kommt trotz der 1:4-Niederlage in Schwalmstadt mit einer insgesamt starken Rückrunde in die Partie, während die Wölfe sich nach dem 1:5 gegen Edermünde erst einmal schütteln mussten. Für die Gastgeber ist das ein Spiel, das sie im Rennen um die Plätze direkt hinter Schwalmstadt eigentlich gewinnen müssen. Schwung mitnehmen

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr SC Edermünde SC Edermünde Melsunger FV 08 Melsunger FV 15:15 PUSH

Der SC Edermünde reist nach dem 6:3 in Sand mit viel Rückenwind ins Heimspiel gegen den Melsunger FV 08. Mit 41 Punkten ist der Aufsteiger auf Rang drei geklettert und hat Gudensberg wieder im Blick, Melsungen steht mit 30 Punkten solide im Mittelfeld. Die Gastgeber haben zuletzt offensiv enorme Wucht entfaltet, Melsungen muss deshalb vor allem Wege finden, die starke Edermünder Achse um Jonathan Mertsch, Felix Mertsch und Leroy Bawuah einzubremsen. Kellerduell am Berufsbildungswerk

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach 15:30 PUSH

Im Tabellenkeller ist das Spiel zwischen TuSpo Mengeringhausen und VfB Schrecksbach von besonderem Gewicht. Der TuSpo ist mit fünf Punkten Letzter, Schrecksbach steht mit 17 Zählern auf Rang 14. Mengeringhausen holte zuletzt immerhin ein 3:3 gegen Schauenburg und zeigte erneut, dass die Mannschaft kämpferisch intakt ist; Schrecksbach kassierte gegen Schauenburg zwar ein 1:4, hat aber in dieser Saison ebenfalls immer wieder bewiesen, dass es unangenehm sein kann. Für beide ist es eines dieser Spiele, das im Saisonendspurt doppelt zählt. Duell auf Augenhöhe