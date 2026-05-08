Der Präse darf/soll/muss gehen

Bodenständigkeit, Jugend und Regionalität. Nach diesen Schlagworten wollte Benjamin Rauch den FC Pipinsried ausrichten. Da fehlte offenbar die nötige Unterstützung. – Foto: Bruno Haelke

Knall beim Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried: Vereinschef Rauch tritt bei Wahlversammlung nicht mehr an. So ganz freiwillig?

Kurz vor Ende der bisher so enttäuschend verlaufenen Saison gibt es nun den großen Knall beim FC Fußball-Bayernligisten Pipinsried; Nicht die Verantwortlichen rund um und hinter dem Vorsitzenden gehen, sondern Präsident Benjamin Rauch. Als Grund wird in einer Pressemitteilung angegeben, man habe „unterschiedliche Auffassungen zwischen ihm und den übrigen Mitgliedern des Führungsgremiums hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Vereins in den kommenden ㈠Jahren“.

„Diese Pressemitteilung wurde von allen Vorständen und Beisitzern gemeinsam verfasst“, so Finanzvorstand Tobias Rossol gestern.

Rauch (44) hatte sich bei seiner Amtsübernahme im Jahr 2023 sehr deutlich ausgedrückt, welchen Weg er mit dem FCP gehen wolle. Die Schlagworte: Bodenständigkeit, Jugend und Regionalität. Nun, die FC Pipinsried Fußball GmbH interessierte dies augenscheinlich nicht. Spieler aus der Region wie Fabian Willibald, Tim Greifenegger, Daniel Zanker und Daniel Witetschek ließ man ziehen, oder es wurde ihnen der Laufpass gegeben. Zudem wurden die durchaus erfolgreichen A-, B- und C-Jugendmannschaften nach und nach aufgelöst. Dabei war speziell für die Jugendbelange mit Detlev Müller ein Mann aus Schrobenhausen als 2. Vorsitzender installiert worden. Das Ergebnis ist bekannt.

Rossol gestern: „Wir wollen im Jugendbereich wieder voll angreifen. Wir wollen uns als Jugendförderer in der Region etablieren.“

Regionalität? Es wird auf Ex-Profis gesetzt

Im Seniorenbereich wurde verstärkt auf Ex-Profis gesetzt. Mit Tobias Schröck, Tobias Reith㈠meir, Nico Karger, Alexander Lungwitz, Max Dombrowka, Fabian Benko, Max Engl und Angelo Mayer stehen derzeit acht Spieler im Kader, die bereits als Profis gekickt haben. Nachdem es in der vergangenen Saison schon nicht mit dem Aufstieg geklappt hatte, hinkt der FCP seinen Ansprüchen erneut hinterher.

Zumindest aber besteht noch die Chance auf das Relegationsspiel. Der FC Pipinsried soll bereit sein für den Aufstieg. Denn bereits Mitte März, vor dem Match beim TSV 1860 München II, sagte FCP-Finanzvorstand Rossol: „Regionalliga? Kein Problem!“

Diesen Weg wollte Rauch augenscheinlich nicht mitgehen, ihm waren die finanziellen Risiken einfach zu groß. „Ihm wurde mehrfach nahelegt, einen anderen Posten zu begleiten. Dies hat er aber leider abgelehnt“, so Rossol.

Diese Entscheidung Rauchs ist nur zu verständlich. Zudem erscheint es ziemlich befremdlich, erst jemanden abzusägen, um ihm dann eine andere Stelle im eigenen Haus anzubieten.

Die Formulierungen in der Pressemitteilung sind geläufig: Der Vorstand bedauere Rauchs Abgang, der Vorsitzende habe den FCP in ruhigere Fahrwasser geführt, man bedanke sich „von ganzem Herzen für die wertvolle Arbeit“ etc...

Der FC Pipinsried wird sich im Prinzip nicht neu ausrichten, sondern den von der Fußball GmbH vorgegebenen und eingeschlagenen Weg auch als FC Pipinsried e.V. gehen. Die Frage, die sich stellt: Wieso dieser Schritt, wenn laut Pressemitteilung doch alles so toll und in Ordnung war?

Zerwürfnisse in der Vereinsführung

Fakt ist, dass die Chemie zwischen Rauch und Teilen der GmbH Nitroglyzerin glich, sein Rückzug nicht unbedingt freiwillig zu sein scheint. „Von Differenzen zwischen Herrn Stadler und Herrn Rauch weiß ich nichts“, erklärte FCP-Finanzvorstand Tobias Rossol gestern auf Nachfrage gegenüber den Dachauer Nachrichten. Zur FC Pipinsried Fußball GmbH gehören: Georg Hartmann (kaufmännischer Geschäftsführer), Josef Stadler (Sponsorenbeauftragter), Johannes Müller (Sportlicher Leiter).

Der König ist tot, es lebe der König! Aber halt, einen neuen Präsidenten haben diejenigen, die Rauch abgesägt haben, augenscheinlich noch nicht. Die zum 8. Mai ins Auge gefasste Hauptversammlung wurde jedenfalls frühzeitig abgeblasen. Mit Kandidaten würden Gespräche geführt, „aber es entscheidet sich natürlich erst auf der Versammlung, wer das Amt übernehmen wird“, so Rossol. Benjamin Rauch wollte sich auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern.

Am Samstag Spiel bei Türkspor Augsburg

Und da wäre noch das Match an diesem Samstag bei Türkspor Augsburg, das in Anbetracht der Gegebenheiten in den Hintergrund rückt. Mit der Nicht-Leistung beim 1:8 am Dienstag im Sparkassenpokal gegen den klassentieferen TSV 1865 Dachau hat sich der FC Pipinsried zum Gespött gemacht. In den Social-Medias schrieb ein Leser zur 1:8-Pleite: „Da muss mehr dahinterstecken.“ Was auch immer, der FC Pipinsried steht jedenfalls wieder mächtig in den Schlagzeilen. Anstoß in Augsburg ist um 15 Uhr.