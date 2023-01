Der Polizei SV glaubt weiter an den Klassenerhalt Ernüchternd begann das Fußballjahr 2023 für den Polizei SV. Der abstiegsbedrohte PSV verpasste im Nachholspiel bei Aufsteiger GSC Hellas die Chance, Boden auf das rettende Ufer gut zu machen.

In einer torreichen Begegnung behielten die griechischen Gastgeber gestern Nachmittag mit 5:2 die Oberhand. „Wir haben leider keinen guten Tag erwischt. Den Jahresauftakt haben wir uns natürlich anders vorgestellt“, sagte Polizei-Coach Moritz Thiel. Vor allem im ersten Abschnitt hatte die junge Gäste-Elf nicht viel zu bestellen. Hellas diktierte das Geschehen und lag zur Pause nach Treffern von Kevin Tamo (14.) und Edgar Luft (27.) verdientermaßen mit 2:0 in Führung.

Als Routinier Georgios Madatsidis kurz nach seiner Einwechslung auf 3:0 stellte (64.) deutete alles auf eine ganz klare Angelegenheit hin. Doch ganz steckte die junge Polizei-Elf nicht auf. Stipe Urlic (68.) verkürzte in einer nun etwas wilderen Partie zum 1:3, ehe wiederum Tamo (71.) sofort den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte.

Bei immer noch neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bleibt die Lage für den mit zahlreichen A-Jugendlichen gespickten Polizei SV prekär. Doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat Moritz Thiel noch lange nicht aufgegeben. „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Aber vor dem Jahreswechsel hat meine Mannschaft schon unter Beweis gestellt, dass sie auch mit den Teams aus der oberen Tabellenregion mithalten kann. Wir glauben weiter an unsere Chance“, so Thiel. Bestärkt wurde der 26-Jährige in seiner Meinung von seinem Gegenüber Nikos Tsakiris. „Ich muss dem Gegner ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben uns mit einer ganz jungen Mannschaft alles abverlangt“, lobte der 40-Jährige.