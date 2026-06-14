Der Pokaltag in Loxstedt: Lune, SG NKH II und Land Wursten jubeln

– Foto: Andreas Harneit

Loxstedt stand am Samstag ganz im Zeichen des Fußballs. Der Loxstedter Sportpark präsentierte sich von seiner besten Seite und bot auf den hervorragend präparierten Rasenplätzen den idealen Rahmen für einen packenden Pokaltag. Von den Junioren, die bereits am Vormittag für Betrieb auf der Anlage sorgten, bis hin zum prestigeträchtigen Finale um den Allianz NMS Blank Cup – die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und erlebten spannende Endspiele, nur das Wetter spielte nicht mit.

Das sportliche Highlight des Tages bildete am Abend das Finale um den Allianz NMS Blank Cup zwischen dem FC Lune und dem FC Geestland II. Für beide Trainer, Roman Opalka (FC Lune) und Benjamin Salm (FC Geestland II), markierte diese Partie das Ende einer Ära, da beide ihre Trainerposten zum Saisonende verlassen.

Geestland wurde lautstark von den eigenen Anhängern unterstützt, erwischte den besseren Start und setzte den FC Lune sofort unter Druck. Das führte folgerichtig zur frühen Führung. Doch der FC Lune fand zurück ins Spiel: Maurice Dreyer glich aus, und die Partie entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch. Ein entscheidender Faktor war dabei Lunes Schlussmann Muharrem Gülec, der in seinem letzten Spiel für den Verein mit starken Paraden glänzte.

Nach dem Seitenwechsel bewies Roman Opalka ein goldenes Händchen: Mit den Einwechslungen der Routiniers Mark Brinschwitz und Lucas Rathje brachte er viel Erfahrung auf das Feld. Rathje, eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause, bewies Torriecher und traf aus dem Gewühl heraus zum 3:1. Nachdem Geestland nach einer Notbremse in Unterzahl geraten war, sorgte der quirlige Tom Sebbert für das 4:1. Zwar verkürzte Hoppe per Elfmeter noch auf 4:2, doch die Zeit rann den Geestländern davon.

Mit dem Pokalsieg verabschiedete sich der Coach standesgemäß vom FC Lune. Ein Tag, der für Opalka nicht besser hätte enden können, nachdem er zusätzlich den Triumph seines Sohnes Paul Roman mit dem JFV Bremerhaven (Meisterschaft in der Verbandsliga Bremen) feiern durfte. Für die Mannschaft wurde die Nacht kurz. Nur wenige Stunden nach dem Pokalsieg brach ein Großteil zur Abschlussfahrt nach Mallorca auf.

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