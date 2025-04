Der Pokal-Tag macht Lust auf mehr

Die Experten rätseln noch, ob es denn nun eine Premiere war oder doch ein Comeback gewesen ist. Einigkeit gibt es dagegen in einem Punkt. Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat mit der Entscheidung, die Finale und Spiele um Platz drei der Männer und Frauen im Kreispokal an einem Tag an einem Ort zu veranstalten, ins Schwarze getroffen.

Martin Würzler, Trainer des Uedemer SV, der bei den Männern die Partie um Platz drei gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden mit 1:2 nach Verlängerung verloren hatte, lobte die Veranstaltung jedenfalls in den höchsten Tönen. „Das war für meine Mannschaft und mich etwas Besonderes, hier dabei gewesen zu sein. Es war ein richtig schöner Tag, wenn man das Ergebnis unseres Spiels einmal außen vorlässt“, so Würzler.

Daniel Beine, Coach des Pokalsiegers Viktoria Goch, war ebenfalls angetan. „Das war ein super Event, das der Fußball-Kreis unbedingt fortsetzen muss. Das beweist alleine schon die große Zuschauerresonanz“, sagte Beine, nachdem Bezirksliga-Spitzenreiter Goch sich vor 750 Fans mit einem souveränen 4:0 gegen A-Liga-Tabellenführer TSV Weeze seinen ersten Titel in der laufenden Saison gesichert hatte. Titel Nummer zwei soll am Freitag in der Meisterschaft im Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn her.

Der Fußball-Kreis hatte schon seit einiger Zeit den Plan, einen Kreispokalsieger zu ermitteln, nachdem seit Jahren bei den Männern und Frauen nur noch die Teilnehmer am Niederrheinpokal ausgespielt worden waren. Die Corona-Pandemie hatte allerdings dafür gesorgt, dass das Vorhaben erst mit Verspätung umgesetzt werden konnte. Erst durften keine Spiele stattfinden, weil es auch für den Sport einen Lockdown gab. Und dann gab es keinen Platz im Terminkalender für einen Endspiel-Tag, da die Ligen wegen der Pandemie hatten aufgestockt werden müssen. Doch jetzt war es endlich so weit.

Gute Kulisse am Finaltag

Und die Verantwortlichen zogen nach sieben Stunden Pokal-Fußball im Weezer Sportzentrum eine sehr positive Bilanz. „Wir sind sehr zufrieden und positiv überrascht, wie gut der Besuch beim ersten Aufschlag war“, sagte Holger Tripp, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses. Er gehört zu den Kennern der Szene, die der Meinung sind, dass es eine derartige Veranstaltung schon einmal vor einigen Jahrzehnten gegeben hat. Andere Experten können sich wiederum nicht daran erinnern.

Fakt ist: Aufschlag Nummer zwei wird es 2026 auf jeden Fall geben, wobei der Fußball-Kreis jetzt darüber beraten will, an welchen Schrauben beim Programm noch leicht gedreht werden kann. Eine Idee ist es, erst die beiden Partien um Platz drei parallel auszutragen und nicht, wie am Montag geschehen, die Spiele der Frauen. „Dann würde das Frauen-Finale noch einmal aufgewertet“, so Tripp.

Sicher ist, dass der Endspiel-Tag weiter an Ostermontag steigen wird. Das hat vor allem einen Grund. „An diesem Tag werden vom Verband keine regulären Spieltage der Meisterschaft angesetzt. Eine Alternative wäre höchstens noch das Pfingstwochenende. Doch dieser Termin würde für Mannschaften, für die es in der Meisterschaft noch um etwas geht, nicht unbedingt gut passen“, so Tripp.

Einen festen Veranstaltungsort wird es dabei nicht geben. Der Fußball-Kreis will immer relativ kurzfristig entscheiden, wo die Spiele über die Bühne gehen. „Wir werden abwarten, welche Mannschaften das Halbfinale erreichen. Und dann werden wir mit den Vereinen darüber sprechen, wer sich um die Ausrichtung bewerben möchte“, so Tripp.

Diesmal hatten der TSV Weeze und der Uedemer SV ihren Hut in den Ring geworfen. Die Entscheidung fiel schließlich auf den TSV. „Denn im August-Janssen-Sportzentrum gab es die Chance, zwei Partien parallel auf zwei direkt nebeneinander liegenden Plätzen auszutragen. Diese Voraussetzung muss auf jeden Fall am Veranstaltungsort gegeben sein“, so Holger Tripp.