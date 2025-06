Der Pokal-Sieger 2025 heißt VfL Kloster Oesede

Bei widrigen Witterungsverhältnissen wurde der Traum des VFL Kloster Oesede Wirklichkeit. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Michael Wirt bezwang in einem stark umkämpften Finale um den Krombacher Kreispokal den Meister der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - und Aufsteiger in die Bezirksliga 1. FCR 09 Bramsche mit 2:0 Toren. Damit verteidigen auf der heimischen Anlage den Titel.

Beide Teams hatten zum Ende der Saison erfolgreiche Serien gestartet. Die Gäste aus Bramsche gewannen die letzten zehn Meisterschaftsspiele und sind bereits Aufsteiger in die Bezirksliga. Der VFL Kloster Oesede gewann sieben der letzen acht Meisterschaftsspiele und spielt im Relegationsspiel am kommenden Mittwoch gegen den SV Alfhausen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Im Pokalfinale starteten beide Teams im strömenden Regen zunächst abwartend. In der zwanzigsten Minute traf Hama Pepic nach einen tollen Dribbling nur die Latte und die Gäste verpassten kurz danach eine weiter gute Tormöglichkeit.

Nach der Pause erhöhte der 1. FCR Bramsche das Tempo, Torwart Redzewsky hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. Nach einer Stunde Spielzeit übernahm der Gastgeber das Komando, spielte druckvoller und verpasste einig gute Tormöglichkeiten. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit vergab zunächst Lukas Currys eine gute Chance und direkt danach traf Julian Bublitz zur viel umjubelten 1:0-Führung für die Wirtz-Truppe.