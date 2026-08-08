Der Pokal könnte für 04/19 seinen eigenen Keeper haben

Gomoluch kämpft um die Nummer eins – Foto: Arno Wirths

Wenn Ratingen 04/19 am Sonntag ab 15 Uhr beim Landesliga-Aufsteiger VfL Rhede in der ersten Runde des Niederrheinpokals aufläuft, dürfte das schon einen Hinweis auf die Startelf geben, mit der Cheftrainer Damian Apfeld auch weite Teile der Oberliga bestreiten wird. Natürlich benötigt er in einer kompletten Saison alle 19 Feldspieler und möglicherweise als Back-Ups sogar noch weitere aus der U23 oder der U19, aber eine eingespielte Anfangsformation – das hat schon was. In der Vorsaison hatte 04/19 in der ersten Pokalrunde beim A-Ligisten FC Sterkrade mit 16:0 gewonnen, für die Auftaktpartie in der Oberliga eine Woche später beim späteren Meister VfB 03 Hilden (5:4) nahm Apfeld nur zwei Wechsel bei den Feldspielern vor.

Deswegen ist die Antwort auf die Frage, wer am Sonntag das 04/19-Tor hütet, nicht gleichbedeutend mit der Antwort auf die Frage, wer die Nummer eins sein wird. Möglich, dass Gomoluch in Rhede zwischen den Pfosten steht – aber auch eine Woche später beim Oberliga-Auftakt bei der SpVg. Schonnebeck? Oder ist da Leon Klußmann zwischen den Pfosten und bleibt es dann in der Saison auch? Oder umgekehrt?

Und einen im Tor. In Sterkrade hatte noch Routinier Dennis Raschka zwischen den Pfosten gestanden, in der Oberliga machte dann aber Marvin Gomoluch alle Spiele. Der heute 26-Jährige war in der vergangenen Saison die klare Nummer eins der Ratinger, Raschka, der seine Karriere inzwischen beendet hat und dem Klub als Torwart-Trainer im Nachwuchsbereich erhalten geblieben ist, wurde zum Pokal-Keeper.

Auf der einen Seite hat sich Gomoluch im vergangenen Jahr den Status als Stammkeeper in Ratingen nicht nur erarbeitet, sondern ihn durchaus auch mit Leistung behalten: Neun Mal spielte 04/19 mit ihm zu Null in 34 Spielen. Dass einem Torhüter mal ein Fehler unterläuft, gehört zum Job – es gab unglückliche Szenen bei Gomoluch, aber nicht in einer Fülle, die eine breite Diskussion ausgelöst hätten.

Zugang mit höherklassiger Erfahrung

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob die Ratinger einen Keeper mit höherklassiger Erfahrung neu verpflichtet haben, um ihn in der Oberliga auf die Bank zu setzen? Klußmann stand zuletzt für Regionalligist Sportfreunde Siegen im Tor, hat auch Drittliga-Erlebnisse mit der U23 von Borussia Dortmund in seiner Vita sowie weitere Regionalliga-Einsätze für Fortuna Düsseldorf II.

Zudem scheint der für diese Stationen „erst“ 23-Jährige binnen kürzester Zeit auch im Team gut angekommen zu sein mit seiner im Ruhrgebiet geprägten Mentalität: klare Sprache, voller Einsatz. Im finalen Testspiel gegen den Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck stand Klußmann in Halbzeit eins im Tor, kassierte völlig schuld- und machtlos den Gegentreffer beim 1:1, zeigte aber auch eine Parade gegen einen Fernschuss. Und während Gomoluch in der zweiten Halbzeit kaum ernsthaft geprüft wurde, machte sich Klußmann nicht auf den Weg in die Kabine, sondern holte Bälle zurück, die die Feldspieler vom Platz auf oder hinter die Gegentribüne des Ratinger Stadions geschossen hatten – das nennt man mannschaftsdienlich und unprätentiös.

Starke Abstöße, starke Kommunikation

Apfeld weiß, was er an Gomoluch hat, die Abstöße des Keepers beispielsweise kommen oft genau in den Fuß eines Mitspielers. Klußmann wiederum hatte ebenso viel Zeit, sich in dieser Vorbereitung zu zeigen wie sein Konkurrent, und dirigierte seine Vorderleute stärker als dieser. Gegen Schermbeck gab er immer wieder Kommandos, wer gegen den Ball wo zu stehen habe, machte auf Gegenspieler oder Räume aufmerksam, die es zu verteidigen galt.

Fazit: Die Frage, wer in der Oberliga-Saison die Nummer eins bei Ratingen 04/19 sein wird, ist spannend, sie wird aber noch nicht am Sonntag in Rhede beantwortet. Oder eben doch – wenn es wieder einen Pokal- und einen Stammkeeper geben sollte. Der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze – und im Fall von Ratingen 04/19 auch wieder seinen eigenen Keeper?