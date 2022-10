Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – FCO eine Runde weiter

Wie bereits in den vergangenen Jahren zuvor empfing der FCO erneut einen höherklassigen Gegner im Achtelfinale des Bitburger Kreispokals. Der Gegner hieß diesemal Gruppenligist FC Alsbach. Auf dem Papier war dieses Spiel ein Selbstläufer für die Gäste aus Alsbach, jedoch hat der Pokal definitiv seinen eigenen Gesetze. Nach einer disziplinierten und engagierten Mannschaftsleistung hieß es am Ende 2:0 für den FCO.

Der FCO konnte an diesem Abend über die gesamte Spielzeit hinweg die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich entscheiden. Die FCO Abwehr ließ lediglich drei Chancen zu, zwei davon in der achtminütigen Nachspielzeit und eine in der 34. Minute mit einem direkten Freistoß an die Latte. Auf der anderen Seite führten die beiden Abwehrfehler der Gäste zu den Toren durch Ahmet Can Caglar (21. Min., Vorlage Til Haumann) und Turgay Yilmaz (53. Min.).

Die Gäste waren an diesem Tag zu einfallslos in der Vorwärtsbewegung und scheiterten wie erwähnt immer wieder an der gut eingestellten FCO Defensive.

Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg gegen den Gruppenligisten, welcher mit ein wenig Ruhe und Cleverness vor dem Tor noch höher ausfallen könnte.

Diese geschlossene Mannschaftsleistung benötigt der FCO erneut am kommenden Sonntag, den 16.10.2022 im Derby gegen die KSG Brandau, damit man endlich den Bock in der Liga umstoßen kann. Anpfiff der Begegnung in Ober-Ramstadt ist um 15.30 Uhr.

Für den FCO spielten: Lukas Schneider – Turgay Yilmaz, Saad ElMaaroufi, Emre Erol, Til Haumann – Tom Hanker, Can Luca Aydogan – Baran Kilic (43. Min. Fabrizio de Paola), Enis Altunok (46. Min. Vincent Prölß), Özer Kaygusuz (58. Abidin Caglar) – Ahmet Can Caglar

weiter standen zur Verfügung: Tim Kuhl, Tuna Sofu