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Der Pokal hält beim Bahlinger SC die Spannung hoch
Saison ist für den Bahlinger SC noch nicht gelaufen
Verhalten bejubeln die Fußballer des Bahlinger SC den Siegtreffer im Halbfinale am Mittwoch beim SC Lahr, von links Torschütze Hasan Pepic, Elvir Zukaj, Marco Rienhardt, Louis Schmidt (verdeckt), Rico Wuttke, Alex Echner und Holger Bux. – Foto: Achim Keller
Eigentlich lässt sich das südbadische Pokal-Halbfinale zwischen dem SC Lahr und dem Bahlinger SC auf eine Aktion herunterbrechen: In der 62. Minute verlor der Lahrer Sören Zehnle beim Spielaufbau den Ball an Vasco Walz. Der Bahlinger Mittelfeldspieler lief allein auf den Lahrer Torhüter Eugen Sokolov zu, der beim Herauslaufen Walz von den Beinen holte – ein unstrittiger Foulelfmeter, den Hasan Pepic zum einzigen Treffer der Partie nutzte. Glanzlos mit 1:0 (0:0) zog der favorisierte Regionalligist am Mittwochabend erneut ins Finale ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.