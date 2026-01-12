Der Pöth-Poker spitzt sich zu

Spielt er oder sitzt er? Das ist mittlerweile die spannende Frage, die sich rund um Lars Pöth und die kommenden Monate stellt. Der Torjäger des A-Kreisligisten Schwarz-Weiß 06 strebt in der Winterpause einen Wechsel zum Bezirksligisten SG Benrath-Hassels an. Doch ob dieser zustande kommt, ist weiterhin völlig offen.
„Wir haben Schwarz-Weiß 06 ein aus unserer Sicht faires Angebot unterbreitet. Eine solche Summe bezahlt man normalerweise für einen Oberligaspieler“, sagt Nermin Ramic, der Trainer der SG Benrath-Hassels. Auf Seiten von Schwarz-Weiß bewertet man die Offerte aber offensichtlich etwas anders, zumal es bei einem Wechsel in der Winterpause auch gar keine Richtgrößen gibt, an denen man sich orientieren muss. Die Ablösesumme ist in diesen Fällen frei verhandelbar. Bedeutet: Legt die SG Benrath-Hassels in diesem Poker nicht noch einmal nach, platzt der Wechsel in der Winterpause.
Was das für Konsequenzen hätte, machte Nermin Ramic auch gleich deutlich. „Für Lars gibt es keinen Weg zurück mehr. Wenn der Wechsel nicht klappt, dann sitzt er die nächsten sechs Monate bei uns ab und greift dann in der neuen Saison für uns an, in welcher Liga auch immer“, führt der 49-Jährige aus.
Schon jetzt fällt es schwer, einen Gewinner in dieser Posse zu identifizieren. Schwarz-Weiß 06, so viel scheint festzustehen, muss in der Rückrunde in jedem Fall ohne den besten Spieler auskommen, der offenbar notfalls auch eine Sperre in Kauf nimmt. Davon wiederum hätten weder Pöth selbst noch die SG Benrath-Hassels wenig. Denn für Pöth, der bislang noch nie höher als Kreisliga A gespielt hat, wird der Sprung ein oder sogar zwei Spielklassen höher im kommenden Sommer nach sechs Monate ohne Ligaspiel ganz sicher nicht einfacher.
Noch bleiben wenige Wochen Zeit, um diese Kuh vom Eis zu kriegen. Wobei jetzt schon klar ist: Unabhängig vom Ausgang dieser Angelegenheit dient die Art und Weise nicht als Blaupause für Wechsel im Amateurbereich. Aufseiten der SG Benrath-Hassels hat man derweil Plan B aktiviert und mit Haris Konjalic einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. „Wir wollten einfach für den Fall gewappnet sein, dass Lars Pöth in der Rückrunde nicht für uns spielen darf“, sagt Ramic. Der 24 Jahre alte Konjalic stammt aus der Jugendakademie des FK Sarajevo, wo er einst auch seinen ersten Profivertrag unterschrieb. In der Heimat Bosnien-Herzegowina stürmte Konjalic für den zweitklassigen FK Goradze. „Mit seiner Schnelligkeit, seinem Torinstinkt und seiner Leidenschaft wird Haris unser Angriffsspiel bereichern“, sagt Ramic über seinen Neuzugang.
