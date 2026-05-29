Der plötzliche Abgang eines Top-Torjägers Rheinlandliga: Warum dieser Mann mit eingebauter Torgarantie die SG Schneifel verlässt — und was er zu seiner Zukunft sagt. von Andreas Arens · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser

Eine gewohnte Pose: Gerade hat Jan Pidde einen weiteren Treffer für die SG Schneifel erzielt. In neun Jahren kamen 173 Treffer in 220 Einsätzen zusammen. Nun will er die Sportgemeinschaft verlassen. Wo er künftig auf Torejagd geht, ist noch offen. – Foto: Hans Krämer

Einer der treffsichersten Angreifer der Region hat seinen Abschied von der SG Schneifel angekündigt. Neun Jahre lang ging Jan Pidde für die Sportgemeinschaft auf Torejagd und erzielte dabei 173 Treffer in 220 Einsätzen, die meisten davon in der Rheinlandliga. Nun ist überraschend Schluss.

Gegenüber der Mannschaft kündigte Pidde im Rahmen des finalen Saisonspiels am Sonntag bei Rot-Weiss Wittlich (2:4) an, dass es „vorerst mein letztes Spiel“ für die SG gewesen sei. „Ich habe dem Verein gesagt, dass ich mich so langsam zurückziehen will, mir aber noch vorstellen kann, ein Jahr Rheinlandliga zu spielen – mit zwei statt der sonst meist üblichen drei Trainingseinheiten.“ Rund zwölf Jahre im Herrenbereich hätten bei ihm ihre Spuren hinterlassen: „Dabei habe ich meist immer 30 plus x Spiele pro Saison gemacht. Irgendwann zehrt das an einem. Mittlerweile spüre ich noch drei, vier Tage nach einer Partie meinen Körper – und die eine Einheit weniger wäre für mich Regeneration gewesen. Ich glaube, dass mich das nicht schlechter, sondern vielleicht sogar besser gemacht hätte.“