– Foto: Mathias Leschek

Am 24. Spieltag der Landesliga Holstein ist der TSV Bargteheide beim TSV Lägerdorf gefordert. Die Partie wird am Sonnabend um 14 Uhr angepfiffen und verspricht ein umkämpftes Duell im Tabellenmittelfeld.

Trainer Michel Wohlert erwartet erneut schwierige äußere Bedingungen: „Uns erwartet ein ähnliches Spiel wie letzte Woche. Der Platz wird beiden Teams Probleme bereiten und der Gegner unangenehm zu bespielen. Wir haben uns darauf bestmöglich vorbereitet und wollen trotz dieser Bedingungen wieder punkten.“

Der TSV Bargteheide reist mit 31 Punkten als Tabellenachter an, während Lägerdorf mit 29 Zählern auf Rang neun liegt. Das Hinspiel entschied Lägerdorf mit 2:1 für sich. Zuletzt trennte sich Bargteheide mit 1:1 vom FC Dornbreite Lübeck, während Lägerdorf eine deutliche 0:6-Niederlage beim VfB Lübeck II hinnehmen musste.

Auch Lägerdorfs Trainer Michael Blume blickt kämpferisch auf die Partie: „Eine gute Trainingswoche liegt hinter uns. Wir wissen, was auf uns zukommt. Alle können sich an das Hinspiel erinnern. Wir haben 2:1 gewonnen und wären nicht böse, es zu wiederholen.“ Gleichzeitig betont er die Qualität des Gegners: „Bargteheide hat bis jetzt eine super Saison gespielt und steht als starker Aufsteiger im oberen Mittelfeld.“

Nach zuletzt schwächeren Ergebnissen will Lägerdorf zurück in die Spur finden. „Wir haben eine kleine Durststrecke hinter uns und wollen das Schiff mal wieder auf Kurs bringen – am besten mit drei Punkten im Gepäck“, so Blume.