„Der Platz ist zu schade zum Verfallen“ Warum der SSC Eberswalde nach sieben Jahren Stillstand neu anfangen will. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der Vorstand des SSC Eberswalde (von links): Thomas Hein (Versorgung), Marek Baade (2. Vorsitzender), Mike Göde (1. Vorsitzender), Thomas Schmitt (Sponsoring), Andy Wegener (Beratung). – Foto: Verein

Sieben Jahre ohne Pflichtspiel, doch der Wille zur Rückkehr ist spürbar. Der SSC Eberswalde arbeitet an seinem sportlichen Neustart. Vorstandsmitglied Andy Wegener beschreibt gegenüber FuPa die Investitionen, strukturellen Defizite und eine Rückkehr, die von Emotionen getragen wird.







Persönliche Verbindung zum Verein

Andy Wegener ist dem SSC Eberswalde seit Jahren verbunden. „Ich bin ehemaliger Spieler vom SSC und derzeit bei der SG Union Klosterfelde aktiv“, sagt Wegener. Seine Nähe zum Verein ist geblieben, auch nachdem der Spielbetrieb ruhte. Heute ist er Vorstandsmitglied und unterstützt den Verein aktiv auf dem Weg zurück. Sieben Jahre ohne Spielbetrieb

„Da der SSC 7 Jahre nicht mehr im Spielbetrieb ist, wird versucht, eine neue Jugend- und auch Herrenmannschaft zu gründen“, erklärt Wegener. Der Verein ist sportlich abgemeldet, organisatorisch jedoch nie vollständig verschwunden. „Ich helfe derzeit dem Verein als Berater, alle Hürden zu nehmen und wieder in den Spielbetrieb einzusteigen.“

Letzte Saison vor der Pause

Der sportliche Einschnitt liegt mehrere Jahre zurück. „Zum letzten Mal war ein Männer-Team des SSC in der Saison 2018/19 in der 2. Kreisklasse Ost Oberhavel-Barnim, also vor der Coronazeit“, sagt Wegener. Seitdem hat es kein offizielles Männerteam mehr gegeben. Investitionen trotz Stillstand

Trotz der sportlichen Pause hat der Verein weiter an sich gearbeitet. „Der Siedler-Sport-Club hat in den letzten Jahren einiges investiert, um den Platz und das Vereinsgebäude zu modernisieren“, berichtet Wegener. Die Infrastruktur wurde bewusst erhalten und verbessert, obwohl keine Mannschaft gemeldet war. Neuer Vorstand, neue Nutzung

Mit organisatorischen Veränderungen soll nun der nächste Schritt folgen. „Nach Neuaufstellung des Vorstandes und mit neuem Gastronom möchte der Verein das Gelände wieder dauerhaft nutzen“, erklärt Wegener. Ein entscheidender Punkt sei dabei die Eigentumssituation: „Da der Platz Vereinseigentum ist.“

– Foto: Verein

Ein Platz mit emotionalem Wert

Im Verein herrscht Einigkeit über die Bedeutung der Anlage. „Natürlich sind sich alle Mitglieder einig, dass der Platz zu schade zum Verfallen ist“, sagt Wegener. Diese Haltung sei ein wesentlicher Motor für den Neuaufbau. Engagement ohne Spielbetrieb

Der Einsatz für den SSC endet nicht beim Fußball. „Neue und alte Gesichter engagieren sich auch ohne Spielbetrieb im Verein, um alle Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu ermöglichen“, erklärt Wegener. Für viele sei dieses Engagement nicht zweckorientiert, sondern emotional: „Für sie ist es eine Herzensangelegenheit, den Verein zu unterstützen.“ Wachsendes Umfeld als Chance

Auch die Entwicklung des Stadtteils spielt eine Rolle. „Die Clara-Zetkin-Siedlung wächst als Wohngebiet“, sagt Wegener. „Immer mehr Familien mit Kindern sind zugezogen, die Freizeitaktivitäten suchen.“ Genau hier sieht der Verein eine Möglichkeit, wieder anzusetzen. Schwierige Mitgliedergewinnung

Die Vergangenheit hat jedoch auch Probleme offengelegt. „Es ist generell für einen kleinen Verein schwierig, Mitglieder zu gewinnen“, erklärt Wegener. Diese Schwierigkeit habe sich im Spielbetrieb besonders gezeigt. „In einer Fußballmannschaft sieht es nicht anders aus, passendes Spielerpersonal zu finden.“ Probleme früherer Jahre

Rückblickend benennt Wegener klare Defizite. „In der Vergangenheit hatte man nicht die Möglichkeit, sich an ausreichend Personal zu bedienen, um disziplinarisch und sportlich das Beste aus der Mannschaft rauszuholen.“ Genau daraus ziehe der Verein nun Konsequenzen. Neue Ansprüche an Spieler

Für die Zukunft formuliert Wegener klare Ziele. „Dies soll in Zukunft anders werden“, sagt er. Gesucht würden Spieler, „die sich harmonisch in den Verein und ins Team eingliedern“, um „auch nach außen den Verein ordentlich und seriös zu präsentieren“.

– Foto: Verein

Jugend im Mittelpunkt des Neuaufbaus

Ein zentraler Baustein ist die Nachwuchsarbeit. „Den Kindern und Jugendlichen aus der Clara-Zetkin-Siedlung und Umgebung soll natürlich die Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu messen“, erklärt Wegener. Der Verein wolle eine „familiäre Gemeinschaft“ schaffen, in der sich junge Menschen wiederfinden. Zusammenhalt als Ziel

Dabei geht es nicht nur um Sport. „Der Zusammenhalt soll gestärkt werden und langfristig Vereinsmitglieder festigen“, sagt Wegener. Die Jugend soll dem Verein Stabilität geben. Bedeutung der Herrenmannschaft

Gleichzeitig bleibt der Männerbereich entscheidend für die Wahrnehmung. „Aushängeschild eines jeden Vereins ist immer die Herrenmannschaft“, betont Wegener. „Damit identifizieren sich die meisten Siedler.“ Ein fast vergessener Verein

Das Ziel sei daher klar definiert. „Das Team soll sich dauerhaft im Spielbetrieb halten“, sagt Wegener. Damit wolle man „dem fast vergessenen Verein wieder einen Namen und ein Gesicht geben“. Was aktuell bereits vorhanden ist

Noch befindet sich vieles im Aufbau. „Derzeit wird an allen Baustellen Personal gesucht, sowohl Spieler als auch im Trainerstab“, erklärt Wegener. Dennoch gebe es eine tragfähige Basis. „Fest steht bisher die Grundstruktur des Vereins, gute Platzverhältnisse, ordentliches Vereinsgebäude und engagierte Mitglieder und Helfer, die sich hinter den Verein stellen.“ Größte sportliche Hürde

Der Engpass liegt klar im Personalbereich. „Die Personalfrage im Spieler/Trainerbereich der Herrenmannschaft ist natürlich die größte Hürde“, sagt Wegener. Ohne diese Voraussetzungen sei ein Wiedereinstieg nicht möglich. Mehr als nur Spieler fehlen

Auch andere Positionen sind offen. „Selbstverständlich werden auch Schiedsrichter gesucht“, erklärt Wegener. Darüber hinaus müsse der Verein zahlreiche organisatorische Aufgaben bewältigen. Bürokratie und Digitalisierung

Ein weiterer Punkt ist der Verwaltungsaufwand. „Durch den Personalwechsel im Vorstand sind sämtliche DFBnet-Kennungen neu zu beantragen“, sagt Wegener. Zusätzlich müsse „die Präsenz im Social-Media-Bereich erhöht und gestärkt werden“. Interne Vereinsarbeit im Aufbau

Die Struktur hinter dem Spielbetrieb ist ebenso entscheidend. „Es ist natürlich immens wichtig, die internen Vereinsstellen mit fachkundigem Personal zu besetzen“, erklärt Wegener. Kurzfristig seien Übergangslösungen nötig. „Die Verantwortlichen werden wahrscheinlich Doppelfunktionen übernehmen.“ Noch offene Funktionen

Die Fußballabteilung müsse komplett neu organisiert werden. „Daher kann man einzelne Positionen bisher nicht nennen und besetzen“, sagt Wegener. Nach der Neuanmeldung solle sich das jedoch „schnell ändern, um alle Positionen und Aufgabenbereiche optimal zu besetzen“. Rolle ehemaliger Spieler

Beim Neuaufbau setzt der SSC bewusst auf seine Vergangenheit. „Ehemalige Spieler sind gern gesehen“, erklärt Wegener. Mit einigen befinde man sich bereits „im Austausch über die aktuelle Situation“. Denkbar sei auch „das Modell eines erfahrenen, spielenden Co-Trainers“. Wegeners Aufgaben im Detail

Seine eigene Rolle beschreibt Wegener klar. „Im Moment stelle ich mein Wissen in Hinblick auf Antrags- und Meldewesen zur Verfügung“, sagt er. Parallel dazu sei er „auf der Suche nach passenden Schlüsselpersonalien für den Bereich Fußball“. Langfristige Verantwortung

Perspektivisch wird seine Rolle größer. „Langfristig übernehme ich den Bereich Team-Management und administrative Unterstützung in der Fußballabteilung“, erklärt Wegener. Jugendarbeit als Zukunftssicherung

Der Fokus auf den Nachwuchs ist strategisch begründet. „Der Mitgliedergewinn bei den Kinder- und Jugendmannschaften ist natürlich höher als bei den Herren“, sagt Wegener. Eine frühe Bindung helfe, „den SSC wieder bekannter zu machen“. Ausbildung als Grundlage

Dabei komme es auf Qualität an. „Eine ordentliche Grundausbildung im Kinder- und Jugendfußball ist da natürlich essentiell, um die Weichen für die Zukunft zu stellen“, erklärt Wegener.

Daniel Kraft – Foto: Verein

Hoffnungsträger im Nachwuchs

Konkret gibt es bereits positive Entwicklungen. „Mein ehemaliger Mitspieler und SSC-Legende Daniel Kraft absolviert gerade seine Trainer-Lizenz“, sagt Wegener. Kraft betreue „die Jugend bereits im Trainingsbetrieb und auf Turnieren“. Entscheidung liegt bei den Herren

Ob der Neuaufbau gelingt, hängt letztlich von einer zentralen Frage ab. „Das Wichtigste ist erstmal, genügend Spieler zu finden“, sagt Wegener. Während es im Nachwuchs „schon mal sehr ordentlich“ aussehe, bleibe im Herrenbereich noch Arbeit: „Bei den Herren sind auf jeden Fall noch die Trainerpersonalien zu besetzen.“