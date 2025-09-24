„Der Plan war, Lehramt zu studieren“: Ex-Profi Riedmüller über seine Zeit beim FC Bayern

SV Miesbach - TuS Holzkirchen, Maximilian Riedmüller vor dem Tor – Foto: Christian Scholle

Maximilian Riedmüller hat eine bewegte Karriere im oberen Amateurbereich hinter sich. Heute steht er für den TuS Holzkirchen im Tor. Im Lokalsport-Podcast Wadlbeißer spricht der Torwart über seine Anfänge und die Zeit beim FC Bayern München.

Holzkirchen – Maximilian Riedmüller galt über viele Jahre als einer der besten Torhüter im oberen Amateurbereich. Der Münchner spielte schon beim FC Bayern München II in der 3. Liga, bei Holstein Kiel und in der Bayernliga für den SV Heimstetten. Mittlerweile hütet er das Tor beim TuS Holzkirchen und ist zudem spielender Co-Trainer. In unserem Lokalsport-Podcast Wadlbeißer spricht der 37-Jährige über seine bisherige Karriere und über... ... seine Anfänge im Fußball: Mein Papa hat auch Fußball gespielt, und dann war klar, dass mein Bruder und ich mit Fußball starten, damals beim FV Hansa Neuhausen. Ich bin lange dort geblieben, weil wir viele ehrgeizige und tolle Menschen hatten, die mit wahnsinnig viel Leidenschaft im Verein etwas auf die Beine gestellt haben. Wir waren recht erfolgreich, vor allem in der F- und E-Jugend.

... den Wechsel zum FC Bayern München als möglichen Kindheitstraum: Ich war zwar immer Bayern-Fan, früher im Olympiastadion, und habe den Verein immer verfolgt. Aber ich hatte nie im Kopf, dass ich Fußball-Profi werden oder geschweige denn bei Bayern München spielen will. Der Plan war eigentlich immer, mit meinem besten Kumpel Lehramt zu studieren. Er hat es gemacht und ich nicht (lacht.). ... die Zeit im Profi-Kader beim FC Bayern München als dritter Torwart: Ich habe da unglaublich viel mitgenommen und zehre heute noch davon. Sei es die Einstellung oder der Ehrgeiz, wie man an gewisse Dinge herangeht. Dann war es auch schön zu sehen, welche Qualität da auf dem Platz ist. Du wirst in jedem einzelnen Training gemessen. Man muss sich dem stellen und wird dadurch viel besser. Das ist eine richtig coole Sache, dass ich mir das erarbeiten und erleben durfte.