Der personifizierte Albtraum für den Tabellenzweiten

Der 32-jährige Björn Recktenwald hat in seiner bisherigen Laufbahn bereits sehr viel erlebt und auch etliche Höhepunkte zu verzeichnen gehabt. Nach den Stationen unter anderem beim 1. FC Saarbrücken, der TSG Hoffenheim und dem FC Homburg sorgt der Torjäger mittlerweile beim Saarlandligisten SG Marpingen-Urexweiler für mächtig Aufsehen. Und dass der Goalgetter überhaupt nichts von seinem Torinstinkt verlernt hat, mussten am Samstag die Spieler des Tabellenzweiten FC Palatia Limbach am eigenen Leib erfahren. Statt durch einen Sieg beim Tabellenschlusslicht von der SV Elversberg II den Platz an der Sonne einzunehmen, mussten die Limbacher vor der Treffsicherheit von Recktenwald den Hut ziehen und kassierten eine im Vorfeld kaum für möglich gehaltene 1:4 (1:4)-Niederlage.

Bis zur 37. Minute stand es bereits 4:0 für den klaren Außenseiter - Recktenwald erzielte dabei seine Saisontreffer sechs, sieben, acht und neun. "Björn hat wirklich überragend gespielt, aber wir haben gegen Limbach auch als gesamte Mannschaft vollauf überzeugt. Man muss sogar sagen, dass die Gäste mit der Höhe dieses Endergebnisses noch gut bedient waren. Wir hätten noch deutlicher gewinnen können. Endlich einmal konnten wir uns für unseren hohen Aufwand in Form des passenden Ergebnisses dafür belohnen", freute sich SG-Trainer Adentunji Adeyemi - und sieht seine Mannschaft auch gleich im nächsten Heimspiel am Samstag gegen die weitere Spitzenmannschaft FSV Jägersburg alles andere als chancenlos. "Dann wollen wir genau dort weitermachen, wo wir gegen Limbach aufgehört haben. Wenn wir so weitermachen, werden wir mit Sicherheit noch etliche Punkte holen. Der Sieg gegen Limbach war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen. Nun wollen wir am Ball bleiben und diese Leistung gegen Jägersburg bestätigen", freut sich "Tunji" bereits auf das nächste Highlightspiel für seine Mannschaft.