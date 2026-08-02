Der perfekte Fehlstart: TuS Holzkirchen verliert auch in Rosenheim

Die Aufbruchsstimmung ist bei Sebastian Heidenreich (r.) und dem TuS verflogen. – Foto: Max Kalup

TuS Holzkirchen unterliegt beim SB DJK Rosenheim mit 0:3 und macht damit einen verkorksten Saisonstart perfekt.

Der TuS Holzkirchen ist in der neuen Bezirksliga-Saison noch nicht angekommen. Die bittere 0:3-Pleite am Freitag beim SB DJK Rosenheim ist die zweite Niederlage im zweiten Spiel. „Ich bin schon recht frustriert, denn unsere Situation ist richtig hart“, gibt TuS-Coach Orhan Akkurt offen zu. Von der Aufbruchsstimmung zu Beginn der Vorbereitung ist nach zwei Spieltagen nicht mehr viel übrig.

Hinzu kommt das unglaubliche Verletzungspech beim TuS. „Es sind etwa 85 Prozent der Spieler nicht da, mit denen ich plane“, bestätigt Akkurt. „Dennoch erwarte ich vom Rest, dass sie ihre Chance nutzen und Vollgas geben.“ Nach den zwei weiteren schwerwiegenden Ausfällen von Kapitän Lukas Krepek (Handgelenksbruch) sowie Bastian Eckl (Knie) im zentralen Mittelfeld musste der TuS-Coach erneut kräftig umbauen. So verteidigte neben Anton Deibele Neuzugang Leonard Faluyi, und im Mittelfeld kam Youngster Linus Haas zum Startelf-Debüt.

Dennoch zeigte sich früh, dass die zahlreichen Ausfälle kaum zu ersetzen sind. „Ich finde zwar, dass wir gleich zu Beginn richtig Rabatz gemacht haben“, resümiert Akkurt. „Aber danach ist es vorbei gewesen, und Rosenheim hat im Grunde nur das gemacht, was sie tun mussten.“ Die TuS-Kicker hätten „gravierende Defizite in der Offensive“ gehabt.

Obendrein zeigte sich in Rosenheim ein anderes Problem. Die Holzkirchner offenbaren eine Schwäche bei Standards. Bereits nach zwölf Minuten nutzten die Rosenheimer dies zur frühen 1:0-Führung. Ein langer Freistoß von Omer Jahic segelte so von links ins lange Eck. Viel mehr monierte Akkurt aber die Entstehung der Situation: „Wir hätten es zuvor klar klären können.“

Auch beim 0:2 (41.) verteidigte die TuS-Hintermannschaft nicht gut. Eine Ecke von links zum Tor konnte TuS-Keeper Oleksandr Titov noch klären, doch den Abpraller schoss Rosenheims Simon Waldschütz aus kurzer Distanz ins Netz. Und auch dem 0:3 (49.) ging ein Rosenheimer Freistoß aus dem Halbfeld voraus. Die entscheidende Holzkirchner Gegenwehr ließ auch anschließend auf sich warten. „Wir waren zwar stets bemüht“, meint Holzkirchens Trainer Akkurt, aber keiner habe den Anschein gemacht, ein Tor zu machen.

„Wir werden sicher noch brauchen, um aus diesem Tal herauszukommen“, glaubt Akkurt. Nicht nur, weil offen ist, wann einige Verletzten zurückkommen, sondern weil mit Andreas Bauer der nächste Ausfall droht. Der Ersatzkapitän knickte um und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Pause raus. Am Freitag kommt der TuS Prien an die Haidstraße.