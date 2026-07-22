Der Patient SV Walbeck befindet sich auf dem Weg der Besserung

Das hatte sich A-Ligist SV Walbeck und sein neuer Trainer Carlos Hurtado ganz anders vorgestellt. In der abgelaufenen Saison hatte am Bergsteg endlich wieder Kontinuität Einzug halten sollen. Zunächst sah es für die Mannschaft auch ganz gut aus. An den ersten zehn Spieltagen sammelte der SV Walbeck 19 Punkte und preschte damit in der Tabelle auf Rang drei vor.
Doch anschließend musste das junge Team gleich mehrere Nackenschläge hinnehmen. Sechs Niederlagen in Folge bis zur Winterpause bedeuteten den Absturz auf Rang neun. Zwar verschaffte sich der SV Walbeck schnell Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Aber Rang zehn mit 35 Punkten auf der Habenseite und die Bilanz von elf Siegen, zwei Remis und 17 Niederlagen entsprachen nicht annähernd dem ursprünglichen Saisonziel.
„Vorsichtig ausgedrückt war das eher durchwachsen. Wenn man am Ende 20 Punkte Rückstand auf Platz fünf hat, dann ist das einfach zu viel“, so Hurtado nach seinem ersten Jahr an der Seitenlinie im Spargeldorf. Unter dem Strich habe es die Mannschaft ganz einfach zu oft nicht geschafft, ihr Potenzial abzurufen. „Wir haben sechs Partien nach der 85. Minute verloren. Das darf nicht passieren. Außerdem war unsere Chancenverwertung oftmals mangelhaft. 52 Saisontore sind zu wenig, um den Sprung ins obere Tabellendrittel zu schaffen.“
Eine weitere Baustelle, die Hurtado und seine Spieler gerade in der Vorbereitung in Angriff nehmen: Speziell bei gegnerischen Standardsituationen war das Team viel zu oft verwundbar. „Es ist ja nicht so, dass wir total unterlegen waren. In vielen Partien waren wir mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Hilft aber alles nichts, wenn man sich am Ende für seinen Einsatz nicht belohnt“, sagt Hurtado.
Die ersten Eindrücke in der Vorbereitung deuten darauf hin, dass sich der SV Walbeck auf dem Weg der Besserung befindet. Bereits im ersten Testspiel beim Bezirksliga-Spitzenklub DJK Twisteden ließ die Mannschaft mit einem 3:2-Erfolg aufhorchen. Es folgten im Voba-Cup ein 4:1 beim Ligarivalen Viktoria Winnekendonk und ein 3:3 gegen den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf. Hurtado: „In diesen Spielen haben wir schon einmal gute Ansätze gezeigt.“
Gleichzeitig leitet der SV Walbeck einen Verjüngungsprozess in die Wege. Während die Routiniers Stephan Gorthmanns und Jonas Gerke ihre Laufbahn beendet haben, stehen die A-Jugendlichen Johannes Brauwers, Piet Pentzek, Simon Verhülsdonk, Andreas Wilmsen und Ole Hermanns auf dem Sprung. Knapp drei Wochen vor dem Saisonstart spricht einiges dafür, dass sich der Klub aus dem Spargeldorf bald wieder höhere Ziele setzen kann.