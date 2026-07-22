Der Patient SV Walbeck befindet sich auf dem Weg der Besserung

Eine weitere Baustelle, die Hurtado und seine Spieler gerade in der Vorbereitung in Angriff nehmen: Speziell bei gegnerischen Standardsituationen war das Team viel zu oft verwundbar. „Es ist ja nicht so, dass wir total unterlegen waren. In vielen Partien waren wir mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Hilft aber alles nichts, wenn man sich am Ende für seinen Einsatz nicht belohnt“, sagt Hurtado.

Die ersten Eindrücke in der Vorbereitung deuten darauf hin, dass sich der SV Walbeck auf dem Weg der Besserung befindet. Bereits im ersten Testspiel beim Bezirksliga-Spitzenklub DJK Twisteden ließ die Mannschaft mit einem 3:2-Erfolg aufhorchen. Es folgten im Voba-Cup ein 4:1 beim Ligarivalen Viktoria Winnekendonk und ein 3:3 gegen den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf. Hurtado: „In diesen Spielen haben wir schon einmal gute Ansätze gezeigt.“

Der Verjüngungsprozess hat begonnen