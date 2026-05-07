"Der Papa macht Schluss": Stoppelkamps Videobotschaft an RWO-Fans

Moritz Stoppelkamp beendet seine Karriere. – Foto: Boris Hempel

In einer persönlichen Videobotschaft an die Fans von Rot-Weiß Oberhausen hat Stoppelkamp seine Entscheidung öffentlich gemacht. Nach mehr als 22 Jahren im Profifußball endet damit die Laufbahn eines Spielers, der den deutschen Fußball über viele Jahre geprägt hat und insbesondere mit RWO eng verbunden ist.

Bereits mit vier Jahren begann der Offensivspieler mit dem Fußball, mit 17 Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Über Stationen im deutschen Profi-Fußball führte ihn sein Weg unter anderem in die Bundesliga und 2. Bundesliga – ehe sich nun ausgerechnet in Oberhausen der Kreis schließt.

„Der Papa macht Schluss“, erklärt Stoppelkamp zu Beginn seiner Botschaft und blickt dabei emotional auf seine Karriere zurück.

„Ich habe hier 2008 mein Zweitliga-Debüt gegeben und beende jetzt hier meine Karriere. Ich glaube, da schließt sich ein Kreis“, so Stoppelkamp.

Besonders hebt Stoppel die Verbindung zu den Fans hervor und bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung und Wertschätzung, die er bei Rot-Weiß Oberhausen erfahren hat.

Neben den Fans richtet Stoppelkamp seinen Dank auch an seine Familie, Freunde und Wegbegleiter, die ihn über die gesamte Laufbahn begleitet haben. In seiner gewohnt authentischen Art spricht er dabei nicht nur über emotionale Momente, sondern auch mit einem Augenzwinkern über seine berühmten Spider-Man-Torjubel, die auf Wunsch seines Sohnes entstanden seien.

Mit dem Abschied von Moritz Stoppelkamp endet am Samstag eine außergewöhnliche Karriere – und gleichzeitig verabschiedet sich eine prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs von der großen Bühne.

Die Videobotschaft von Moritz Stoppelkamp findet ihr hier: