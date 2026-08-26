Der OSV Meerbusch zündet nach der Pause den Turbo Bezirksliga, Gruppe 3: Beim 5:3 gegen den VfR Fischeln wurde es erst in der Schlussphase für den OSV Meerbusch brenzlig. von Christoph Baumeister · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der OSV Meerbusch ist gut in die Saison gestartet. – Foto: Jens Terhardt

Der OSV Meerbusch hat auch sein zweites Saisonspiel in der Bezirksliga gewonnen. Gegen den VfR Fischeln setzte er sich mit 5:3 (2:0) durch. Dabei sah es beim zwischenzeitlichen Stand von 5:0 nach einem souveränen Erfolg aus. In der Schlussphase mussten die Osterather nach drei Gegentoren innerhalb von nur sechs Minuten allerdings noch einmal zittern.

„Das war ein sehr kurioses Spiel“, sagte Trainer Dominik Voigt. Zunächst waren die Gäste aktiver. Sie verzeichneten mehr Ballbesitz und kamen zu Möglichkeiten. Besonders gefährlich wurde es, als ein Schuss der Fischelner am Querbalken landete (22.). Der OSV zeigte sich hingegen äußerst effektiv und nutzte seine beiden Chancen konsequent. Nach einem Foul an Lars Stieger gab es Elfmeter. Marc Rommel verwandelte sicher zum 1:0 (39.). Kurz vor der Pause schaltete Stieger schnell um, lief in Richtung Tor und legte quer auf Rommel, der nur noch einschieben musste (43.). „Fischeln war in der ersten Halbzeit besser, trotzdem sind wir mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen“, sagte Voigt. Nach dem Wiederanpfiff legten die Hausherren deutlich zu und drängten auf die Vorentscheidung, die dann auch in der 62. Minute fiel. Rommel ließ den Ball für Timo Kaufmann passieren, der frei vor dem Tor vollendete. Nur fünf Minuten später nutzte Rommel einen Fehlpass der Gäste und erhöhte auf 4:0 (67.). Der OSV hatte die Partie nun klar im Griff. Kaufmann sorgte nach einem Fehler im Fischelner Aufbauspiel für das 5:0 (75.). „In der ersten halben Stunde nach dem Wechsel haben wir den Turbo gezündet“, sagte Voigt.