Der Ostercheck: Die Auf- und Absteiger, wenn jetzt Schluss wäre

Der Stand in der Regionalliga West

Am langen Ende hängt vieles was in den Ligen des Verbandes Mittelrhein passiert vom Abschneiden der Mittelrhein-Teams in der Regionalliga West ab. Deswegen richten wir zu Beginn einen Blick auf die aktuelle Situation in der vierten Liga. Aktuell steht kein Team vom Mittelrhein in der Regionalliga auf einem Abstiegsplatz - mit Eintracht Hohkeppel und dem 1. FC Düren sind allerdings noch zwei Teams gefährdet. Zumal nicht ganz klar ist, wie es mit den insolventen Dürenern in der kommenden Spielzeit weitergeht. Die folgenden Auflistungen werden wegen der aktuellen Situation so aufgestellt, als gäbe es keinen Absteiger in die Mittelrheinliga.

Mittelrheinliga

Aufsteiger: Bonner SC

Absteiger: Union Schafhausen, FV Bonn-Endenich, VfL Vichttal

_________________________________________

Landesliga

Staffel 1

Aufsteiger: SSV Bornheim, SSV Homburg-Nümbrecht

Absteiger: SpVg Köln-Flittard, DJK Südwest Köln, FV Bad Honnef

Staffel 2

Aufsteiger: Eintracht Verlautenheide, SV Kurdistan Düren

Absteiger: Germania Erftstadt-Lechenich, SC Erkelenz, BC Viktoria Glesch-Paffendorf

_________________________________________

Übrigens: Im Winter hat FuPa Mittelrhein schon einmal einen Auf- und Abstiegscheck gemacht. Was sich seitdem verändert hat, findet ihr hier.

_________________________________________

Bezirksliga

Nach aktuellem Stand gibt es sieben Aufsteiger - die vier Meister und die nach Quotientenregel drei besten Vize-Meister dürfen also aufsteigen.

Staffel 1

Aufsteiger: Blau-Weiß Köln, SV Schönenbach

Absteiger: TuS Lindlar, Schwarz-Weiß Köln, Pulheimer SC

Staffel 2

Aufsteiger: Blau-Weiß Friesdorf

Absteiger: SV Beuel, MSV Bonn, FSV Neunkirchen-Seelscheid II

Staffel 3

Aufsteiger: Horremer SV, Hilal-Maroc Bergheim

Absteiger: SG Dahlem-Schmidtheim, SC Wißkirchen, Blau-Weiß Kerpen

Staffel 4

Aufsteiger: Sportfreunde Uevekoven, Kohlscheider BC

Absteiger: Rhenania Lohn, Alemannia Mariadorf, DJK Arminia Eilendorf

_________________________________________