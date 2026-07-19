"Der optimale Transfer": Erich Kirchgeßner kehrt zum SVE zurück

Nach einer Saison zurück in Erlbach: Erich Kirchgeßner – Foto: Thomas Martner

Der 22-jährige Mittelfeldspieler war bereits von 2023 bis 2025 für die SVE aktiv und kam in dieser Zeit auf 31 Einsätze und 2 Tore, ehe er im vergangenen Jahr zum FC Töging wechselte und in der Bezirksliga glänzte. Von dort zog es ihn weiter zum Landesligisten SSV Eggenfelden, wo er sich nun jedoch bereits nach nur sechs Wochen wieder verabschiedet. Für den SV Erlbach kommt die Rückkehr angesichts der zuletzt dünn besetzten Kaderdecke zur rechten Zeit: Die Ausfälle von Simon Hefter und David Vogl sowie der Abgang von Michael Winter hatten den Kader insbesondere in der Offensive, zusammenschrumpfen lassen.

Huber: "Erich ist der optimale Transfer für uns"

Sportchef Christoph Huber erklärt den Wechsel: „Wir wollten noch einmal etwas tun im Kader, gerade in der Offensive waren wir durch die Ausfälle dünn besetzt. Erich ist da der optimale Transfer für uns. Wir kennen seine sportlichen Qualitäten, aber auch als Typ und Person auf und neben dem Platz schätzen wir ihn sehr. Wir sind superglücklich und froh, dass er sich für uns entschieden hat und der Wechsel so spontan über die Bühne ging."