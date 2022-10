Der Oktober zeigt Lützelsachsen den Weg Kreisliga Mannheim +++ Die TSG hat ausschließlich starke Gegner in den kommenden Wochen +++ Am Sonntag geht´s zur U23 des VfR Mannheim

Weniger als drei Tore sind noch nicht gefallen in einem der neun bisherigen Saisonspiele. Dazu kommt das Torverhältnis von 29:20 und letzte Woche gab es einen 7:4-Sieg gegen den FC Hochstätt Türkspor. Das sind alles Fakten, die einen Trainer nur bedingt zufriedenstellen. "Selbst im Eishockey ist so ein Ergebnis extrem selten", sagt Rick Hutter und spricht von "Spektakeln, die unsere Spiele momentan sind."

Vorne hui, hinten pfui, so könnte man es auf den Punkt bringen, was der Trainer der TSG Lützelsachsen meint. Meistens endeten die Partie aber erfolgreich, weshalb der Landesliga-Absteiger als Vierter knapp hinter dem Zweiten MFC 08 Lindenhof und damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen liegt. Klar ist aber auch: Wenn die TSG ernsthaft dabeibleiben möchte im Aufstiegsrennen, muss sie ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen.

Vier Gegentore gegen das Schlusslicht aus Hochstätt lassen die Alarmglocken bei Hutter jedenfalls lautstark klingeln. Er sagt: "Beginnend mit dem Auswärtsspiel beim VfR Mannheim II am Sonntag warten im Oktober vier richtige Kracher auf uns, die sich richtungweisend auf den weiteren Saisonverlauf auswirken werden." In so einer Phase gibt es wenig zu gewinnen, dafür umso mehr zu verlieren. Beim VfR trifft Lützelsachsen auf eine Truppe, die sich in ihrer Zusammensetzung nicht allzu groß von Woche zu Woche ändert und punktuell immer mal wieder den ein oder anderen Verbandsliga-Kicker dazubekommt.