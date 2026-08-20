Der offensive Freigeist hat mit dem FC O/O viel vor Fußballer der Woche von Tageblatt · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claudia Struthmann

Drei Assists beim 3:1 gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf III: „Freigeist“ Kelvin Elfers steht nach zwei Spieltagen bei fünf Vorlagen und hat noch große Ziele.

Besser hätte der Saisonstart für Kelvin Elfers und den FC Oste/Oldendorf kaum laufen können. Nach dem 3:1-Erfolg gegen A/O III, steht der Absteiger an der Tabellenspitze der Kreisliga – und Elfers traf einmal und bereitete bereits fünf Tore vor. „Kelvin hat einen unglaublichen Ehrgeiz und Willen“, betont Trainer Bernd Meyer. Elfers könne im Offensivbereich nahezu jede Position bekleiden. Zudem sei er lauf- und zweikampfstark. Aktuell agiert der 1,87 m große Allrounder neben Raphael Hitzwebel und Jorve Duhn im Sturm.

Ein Freigeist mit Spielverständnis „Kelvin ist wie ein Freigeist“, sagt Meyer. Er wechselt häufig die Seiten und findet durch sein gutes Spielverständnis Räume. Gegen A/O war er gleich dreimal erfolgreich. Sein persönliches Highlight ist die Vorlage zum 3:1. „Die Flanke war echt traumhaft.“ Neuzugang Jorve Duhn köpfte zum Endstand ein.