Der offensive Freigeist hat mit dem FC O/O viel vor

Drei Assists beim 3:1 gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf III: „Freigeist“ Kelvin Elfers steht nach zwei Spieltagen bei fünf Vorlagen und hat noch große Ziele.
Besser hätte der Saisonstart für Kelvin Elfers und den FC Oste/Oldendorf kaum laufen können. Nach dem 3:1-Erfolg gegen A/O III, steht der Absteiger an der Tabellenspitze der Kreisliga – und Elfers traf einmal und bereitete bereits fünf Tore vor.
„Kelvin hat einen unglaublichen Ehrgeiz und Willen“, betont Trainer Bernd Meyer. Elfers könne im Offensivbereich nahezu jede Position bekleiden. Zudem sei er lauf- und zweikampfstark. Aktuell agiert der 1,87 m große Allrounder neben Raphael Hitzwebel und Jorve Duhn im Sturm.
„Kelvin ist wie ein Freigeist“, sagt Meyer. Er wechselt häufig die Seiten und findet durch sein gutes Spielverständnis Räume.
Gegen A/O war er gleich dreimal erfolgreich. Sein persönliches Highlight ist die Vorlage zum 3:1. „Die Flanke war echt traumhaft.“ Neuzugang Jorve Duhn köpfte zum Endstand ein.
Auch beim Elfmeter zum 2:1 war Elfers beteiligt. Nach starker Vorbereitung von Duhn konnte Elfers nur durch ein Foul gestoppt werden. Chris Jarczinski verwandelte eiskalt.
Elfers stellt seine eigene Leistung nicht über die Mannschaft. „Ohne meine Mitspieler geht das nicht.“ Beim Abschluss sieht er für sich noch Luft nach oben. „Da bin ich sehr selbstkritisch, aber das wird auch schon besser.“
Erstmalig trägt Elfers diese Saison das Amt des Vize-Kapitäns. Trotz Schichtarbeit übernehme der Offensivmann Verantwortung. In zwei Wochen springt Elfers gegen Stade erstmalig als Kapitän „ins kalte Wasser“.
Nach 17 Toren in 23 Kreisliga-Partien 2024/25 möchte Elfers im Idealfall seine Torbilanz verbessern und liebäugelt mit dem Gewinn des Kreispokals. Für das Team stehe jedoch der Wiederaufstieg in die Bezirksliga im Fokus. Trotz dünner Besetzung habe man eine aufstiegsreife Mannschaft zusammen.
Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Die Saison vor zwei Jahren, als Oste/Oldendorf in die Bezirksliga aufstieg.
Was war Ihr schlimmstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Der erste Bezirksliga-Abstieg in der Saison 2023/24.
Wer ist Ihr Vorbild?
Kein direktes Vorbild, aber wenn, dann Cristiano Ronaldo, aufgrund seiner Mentalität und Zielstrebigkeit – ein liebenswerter Mensch.