Der Offenburger FV stolpert in der Pokalqualifikation

Ernüchternder Start in die Saison für die Mannschaften aus der südlichen Ortenau – gleich zum Auftakt der Qualifikationsrunde unterlag am Freitagabend der Offenburger FV im Duell der Verbandsliga-Absteiger dem SC Durbachtal deutlich mit 0:3. Die Rebländer präsentierten sich als eingespieltere und effektiveren Mannschaft und gingen im Karl-Heitz-Stadion durch Tore von Niklas Martin (13.) und Lukas Martin (19.) früh in Führung, Lukas Martin machte dann mit dem 3:0 in der 67. Minute alles klar. Damit trifft der SC Durbachtal in der ersten Hauptrunde des Verbandspokals am Mittwoch, 13. August, auf den Oberligisten SV Oberachern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.