Der Offenburger FV reist zum Spitzenreiter

Die letzten Saisonspiele werden für den akut abstiegsgefährdeten Offenburger FV eine schwere Aufgabe. Umso biblischer mutet der Glaube des Trainers Michael Kovács an sein Team an. Dies gilt auch für die Reise am Samstag, 14 Uhr, zum FC Denzlingen, der mit zwei Niederlagen und 14 Gegentoren in 25 Spielen eine überragende Stellung samt der Spitzenposition in der Fußball-Verbandsliga einnimmt.Der Gegner sei "das Maß aller Dinge", sagt Kovács auf den Punkt. Es ist das Spiel, bei dem die Offenburger wenig zu verlieren haben und unbeschwert aufspielen könnten – eigentlich. "In unserer Lage gibt es kein Spiel, in das wir unbeschwert gehen können", sagt Kovács deutlich. "Wir müssen unbedingt schauen, dass wir in jeder der verbleibenden Partien punkten."