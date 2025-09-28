Dicke Offenburger Chance: Erik Baßler scheitert frei an Lahrs Schlussmann Jona Bader. – Foto: Wolfgang Künstle

Der Offenburger FV gewinnt verdient mit 1:0 beim SC Lahr II Dank der guten ersten Hälfte orientiert sich der OFV wieder Richtung Mittelfeld der Tabelle. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 1 SC Lahr II

Im Landesliga-Derby behielten die Fußballer des Offenburger FV beim SC Lahr II mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Dank der guten ersten Hälfte orientiert sich der OFV wieder Richtung Mittelfeld der Tabelle.

"Ich bin sehr zufrieden natürlich", sagte OFV-Trainer Michael Kovács, "hauptsächlich mit der ersten Hälfte und der Art und Weise, wie wir sie gespielt haben. Da waren wir klar die bessere Mannschaft."