Dicke Offenburger Chance: Erik Baßler scheitert frei an Lahrs Schlussmann Jona Bader. – Foto: Wolfgang Künstle
Der Offenburger FV gewinnt verdient mit 1:0 beim SC Lahr II
Dank der guten ersten Hälfte orientiert sich der OFV wieder Richtung Mittelfeld der Tabelle.
Im Landesliga-Derby behielten die Fußballer des Offenburger FV beim SC Lahr II mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Dank der guten ersten Hälfte orientiert sich der OFV wieder Richtung Mittelfeld der Tabelle.
"Ich bin sehr zufrieden natürlich", sagte OFV-Trainer Michael Kovács, "hauptsächlich mit der ersten Hälfte und der Art und Weise, wie wir sie gespielt haben. Da waren wir klar die bessere Mannschaft."
Tatsächlich dominierte der OFV in Abschnitt eins die Verbandsliga-Reserve auf deren Kunstrasen an der Dammenmühle. Vom ersten Moment an marschierten die Offenburger energisch nach vorne und drängten die Lahrer erst einmal in die Defensive. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.