Der Offenburger FV gewinnt auch das Derby in Oberkirch

Der Auswärtserfolg in Oberkirch hievt den Offenburger FV auf den sechsten Tabellenplatz. Den Trainer der Rot-Weißen, Michael Kovács, lässt dies angeblich kalt: "Ich beschäftige mich derzeit überhaupt nicht mit Tabellenplätzen. Mich interessiert momentan nur, ob der Mannschaft Entwicklungsschritte gelingen", so der Offenburger Coach.

Die Art und Weise, wie seine Mannschaft im Renchtalstadion den frühen 0:1-Rückstand – die Gastgeber gingen durch einen von Mika Braun verwandelten Foulelfmeter in Führung (4.) – wegggesteckt hat, gefiel Kovács: "Nach den ersten 20 Minuten, in denen die Oberkircher sehr stark waren, ist es uns gelungen, das Spiel in die Hand zu nehmen." Folgerichtig gelang den Gästen durch Erik Baßler (33.) der Ausgleich noch vor der Pause nach guter Vorarbeit von Amadou Kaba. Der im Mittelfeld enorm fleißige Vinko Jurkovic krönte seine Leistung mit dem Siegtreffer zum 2:1, als er eine Freistoß-Vorlage seines Teamkollegen Leon Pajaziti ins Oberkircher Tor lenkte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.