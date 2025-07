Der Offenburger FV bereitet sich mit 16 Neuzugängen auf die Saison vor

Fußball-Landesligist Offenburger FV nähert sich dem Ende der Saisonvorbereitung. Noch mitten in der Findungsphase zeigt das neue Team dennoch aufsteigende Form.

Es war einer der Tests, die man nicht überbewerten darf, ein 5:0-Sieg, dessen Bedeutung niemand so genau einordnen kann. Dennoch stimmte der Vergleich mit der U19 des Bahlinger SC am Mittwochabend OFV-Trainer Michael Kovács zufrieden.

In der vierten Woche der Vorbereitung sei man nun, erklärte Kovács vor der Partie. Von dem OFV, den die Fußballinteressierten kennen, ist kaum mehr etwas übrig. Gleich 16 Neuzugänge durfte der Übungsleiter des Verbandsliga-Absteigers zu Beginn der neuen Saison im Karl-Heitz-Stadion begrüßen, lediglich sechs Spieler aus der zurückliegenden Runde sind geblieben: Nicolas Kummer, Keven Feger, Rais Awell, Tim Meißner, Kapitän Maximilian Leist und der langzeitverletzte Luca Repple. Schmerzlich traf den OFV vor allem der Rückzug von Arber Paqarizi, der vom Kehler FV nach Offenburg gewechselt war, dann aber festgestellt hatte, dass die Trainingsbelastung beim OFV zu groß für ihn sei. "Wir hatten viel mit ihm vor", sagt Co-Trainer Marc Hertwig. Doch die Sache sei völlig sauber abgelaufen, betonen beide Übungsleiter. "Paquarizi ist ein ganz feiner Mensch, der sich auch wohlgefühlt hat bei uns. Doch er hat gemerkt, dass er den Aufwand mit Beruf und Haus nicht gestemmt bekommt. Deshalb hat er um Auflösung des Vertrags gebeten", so Hertwig. Den 25-jährigen Albaner zog es stattdessen zum SV Leutesheim in die Kreisliga A. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.